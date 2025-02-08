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Vlad_37
Take-Two подтвердила, что GTA VI для игровых консолей выйдет осенью 2025 года
В своем последнем финансовом отчете Take-Two подтвердила дату выхода GTA VI для Xbox Series X/S и PlayStation.

В последнем финансовом отчете Take-Two содержится информация о намеченном выходе GTA VI. Естественно, не обошлось и без внимания к самой важной студии издательства, Rockstar Games, что принесло не только положительные, но и отрицательные подтверждения.

Хорошая новость заключается в том, что стартовым окном для GTA VI остается осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Конечно, не исключена возможность переноса сроков, но пока работа идет по плану.

«Риск отставания всегда существует», - уточнил Зельник. «Я думаю, что GTA VI - очень ожидаемая игра, как внутри компании, так и за ее пределами. Мы знаем, что Rockstar гонится за совершенством, и я никогда не заявляю об успехе раньше, чем он случится, более того, я часто говорю, что высокомерие - враг успеха».

К сожалению, если консольные геймеры могут вздохнуть с облегчением, то ПК-геймеры будут разочарованы, поскольку их платформа даже не упоминается. Одним словом, можно не сомневаться, что новая игра с открытым миром появится и на компьютере, но, судя по всему, это случится не раньше 2026 года, если мы будем оптимистами.

Тем временем Зельник озвучил весьма впечатляющие цифры по GTA V и Red Dead Redemption 2. Первая продалась тиражом более 210 миллионов копий за 10 лет на трех поколениях консолей, включая ПК. И все это время многопользовательская платформа GTA Online продолжает привлекать большое количество игроков. После выхода последнего обновления Agents of Sabotage компания Rockstar сообщила о 10-процентном росте числа подписчиков GTA+.

«Так что есть определенное доказательство того, что если предложить потребителям то, что они хотят, они придут и останутся верными надолго».

#playstation #gta vi #xbox series x/s
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