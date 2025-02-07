Корейская компания готовится выпустить Android 15 и One UI 7 для совместимых устройств. Эти обновления станут последними крупными обновлениями для нескольких моделей Galaxy.

Компания Samsung готовится закрыть важный момент для многих своих устройств Galaxy, некоторые из которых, безусловно, являются культовыми. Некоторые модели, согласно официальным планам компании, получат свое последнее крупное обновление операционной системы с выходом Android 15, запланированным на конец 2025 года. Пользователям представленных ниже смартфонов вскоре придется задуматься об обновлении своих устройств, чтобы и дальше пользоваться последними программными новинками.

Обновление до Android 15, которое будет сопровождаться фирменным интерфейсом One UI 7, обещает стать одним из самых значительных за последние годы благодаря серьезной переработке пользовательского интерфейса Samsung. На момент публикации он доступен только на последних смартфонах, которые только что были выпущены, в то время как даже флагманские модели, такие как Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6/Flip 6 и Galaxy Tab S9, еще не получили обновление.

Список устройств, которые получат Android 15 в качестве последнего крупного обновления, включает следующие смартфоны и планшеты:

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Galaxy A14 и A14 5G

Galaxy M33, M14 и M14 5G

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Стоит отметить, что речь идет только об обновлениях функций, в то время как только что упомянутые устройства должны продолжать получать исправления безопасности еще как минимум год после последнего обновления ОС. Также важно отметить, что в прошлом Samsung продлевала поддержку программного обеспечения сверх первоначально заявленных сроков, поэтому есть вероятность, что некоторые устройства могут получить дополнительные обновления, хотя это и не гарантировано.

Что же нового привнесет One UI 7 в устройства Samsung? Новая кастомизация корейской компании основана на Android 15 и включает в себя ряд значительных улучшений пользовательского опыта. Среди наиболее ожидаемых нововведений - более плавная анимация, оптимизированный интерфейс камеры и вертикальный блок приложений, о котором давно просили пользователи. Кроме того, Samsung внедрила Now Bar, которая отображает полезную информацию прямо на экране блокировки, обеспечивая дополнительный уровень интерактивности. OneUI 7 также разделяет центр уведомлений, в котором теперь реализована переработанная и более настраиваемая панель быстрых настроек, а также новые опции управления батареей. Samsung также расширила возможности искусственного интеллекта в наборе Galaxy AI.

Решение Samsung ограничить выпуск крупных обновлений для некоторых устройств отражает распространенную практику в индустрии смартфонов, где поддержка программного обеспечения всегда ограничена по срокам. Тем не менее, компания продолжает отличаться относительно щедрой политикой обновлений, предлагая несколько лет основных обновлений ОС для многих своих высококлассных устройств.