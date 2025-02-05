Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra теперь будут получать не ежемесячные, а ежеквартальные обновления безопасности.

Samsung готовится к выпуску февральского обновления безопасности 2025 года, и хорошим доказательством этого является то, что корейский гигант уже обновил свой веб-сайт с информацией об исправлениях, которые будут включены в патч безопасности для Android в текущем месяце.

Благодаря обновлению на сайте мы также узнали, что Samsung решила сократить частоту выпуска обновлений безопасности для трех моделей серии Galaxy S21, которые больше не будут получать их ежемесячно.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung подтвердила на своем сайте поддержки, что для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra будет снижена частота обновления безопасности с каждого месяца до одного раза в три месяца.

Следует помнить, что Samsung Galaxy S21 появился на рынке в январе 2021 года и получал ежемесячные обновления безопасности в течение последних четырех лет. Однако это изменение частоты обновлений не будет мгновенным, поскольку после получения январского патча безопасности 2025 года в прошлом месяце Samsung еще выпустит одно или два ежемесячных обновления для Galaxy S21, прежде чем вступит в силу ежеквартальный график.

Сокращение частоты выпуска обновлений безопасности не затронет Samsung Galaxy S21 FE, поскольку эта модель была представлена почти на год позже своих собратьев, она продолжит получать исправления безопасности ежемесячно.

Кроме того, в течение следующих нескольких недель Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra будут обновлены до Android 15 с One UI 7.0, что в конечном итоге станет их последним крупным обновлением ОС Android.

Если у вас есть Samsung Galaxy S21 и вы хотите продолжать получать обновления Android и системы безопасности еще несколько лет, возможно, самое время перейти на один из новых Samsung Galaxy S25, которые официально поступят в продажу 7 февраля и гарантируют 7 лет поддержки со стороны бренда.