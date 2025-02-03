Гигант из Купертино утвердился в качестве бесспорного лидера в индустрии смартфонов, заняв семь позиций в десятке самых продаваемых устройств в 2024 году. Samsung сохраняет значительное присутствие, а iPhone 15 оказывается самой популярной моделью во всем мире.

В 2024 году Apple невероятным образом укрепила свое лидерство на рынке смартфонов. Калифорнийская компания продемонстрировала беспрецедентную коммерческую мощь, доминируя в рейтинге самых продаваемых устройств по всему миру.

Согласно анализу, проведенному Canalys, известной компанией по исследованию рынка, Apple заняла семь позиций в десятке самых продаваемых смартфонов в 2024 году. Бестселлером стал iPhone 15: при доле рынка в 3 процента от общего объема мировых поставок продажи iPhone 15 составили 36,6 миллиона устройств.

В Топ-10 также присутствуют более дорогие модели, такие как iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max, которые занимают второе и третье места в рейтинге соответственно. Эта тенденция отражает растущий аппетит потребителей к инвестированию в устройства высокого класса, несмотря на иногда неопределенную глобальную экономическую ситуацию.

Samsung, главному конкуренту Apple, все же удалось сохранить значительное присутствие в первой десятке. Galaxy A15 занял четвертое место, за ним следуют две другие модели Samsung: Galaxy A15 5G на восьмом месте и Galaxy S24 Ultra, который также присутствовал, хотя и только на девятой позиции. Других производителей в рейтинге Canalys нет. Анализ Canalys еще раз демонстрирует растущую тенденцию рынка к флагманам: пять из десяти самых продаваемых устройств в 2024 году — это модели высокого класса, по сравнению с четырьмя премиальными моделями в первой десятке в 2023 году.

Присутствие iPhone 13 на десятом месте в рейтинге с долей в 1,5% от общего объема поставок (около 18,3 миллиона единиц) — еще один примечательный элемент для Apple. По сути, Apple выигрывает и в области долговечности и привлекательности своих продуктов, которые способны сохранять свою актуальность на рынке даже спустя более года после их первоначального запуска.