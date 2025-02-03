На днях компания Microsoft удалила со своего официального сайта инструкцию по установке Windows 11 на компьютеры, не соответствующие минимальным системным требованиям. Руководство, первоначально опубликованное несколько лет назад вместе с запуском Windows 11, предлагало пользователям способ обойти проверку процессора и TPM (Trusted Platform Module) с помощью изменения реестра.
Решение об удалении этой информации можно напрямую связать с выходом Windows 11 24H2, представляющей собой изменение политики Microsoft в отношении установки операционной системы на неофициально поддерживаемое оборудование. Изначально компания из Редмонда предложила это решение в качестве ответа на критику, полученную за строгие требования к оборудованию, предъявляемые Windows 11, которые исключали многие полностью работоспособные ПК.
Удаление инструкции на странице поддержки (в настоящее время доступной только через Archive.org), в частности, может быть связано с желанием Microsoft подтолкнуть пользователей к покупке новых устройств, совместимых с Windows 11, в связи с окончанием поддержки Windows 10. Эта стратегия направлена на стимулирование продаж новых устройств, но она может подогреть опасения по поводу экологической устойчивости и доступности.
Важно отметить, что, несмотря на удаление официального руководства, метод обхода все еще может технически работать. Однако его исчезновение с официального сайта может свидетельствовать о том, что Microsoft больше не поддерживает его официально, даже не советуя устанавливать Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным системным требованиям. Ведь компания всегда предупреждала, что использование этого метода может привести к проблемам с совместимостью, стабильностью и безопасностью используемой системы.
По мере приближения окончания поддержки Windows 10 неизбежно встанет вопрос об аппаратном обеспечении, совместимом с новой операционной системой. Пользователи неподдерживаемых устройств окажутся перед выбором: либо продолжать использовать операционную систему, которая больше не поддерживается, с вытекающими из этого рисками безопасности, либо инвестировать в новое оборудование. Хотя, конечно, нет никакой проблемы в неофициальных альтернативах, позволяющих установить Windows 11 даже на неподдерживаемое оборудование.