Компания Microsoft без лишнего шума удалила официальное руководство по обходу системных требований Windows 11 на неподдерживаемых устройствах. Очевидно, компания стремится подтолкнуть к внедрению новых совместимых ПК с уже установленной последней версией ОС.

На днях компания Microsoft удалила со своего официального сайта инструкцию по установке Windows 11 на компьютеры, не соответствующие минимальным системным требованиям. Руководство, первоначально опубликованное несколько лет назад вместе с запуском Windows 11, предлагало пользователям способ обойти проверку процессора и TPM (Trusted Platform Module) с помощью изменения реестра.

Решение об удалении этой информации можно напрямую связать с выходом Windows 11 24H2, представляющей собой изменение политики Microsoft в отношении установки операционной системы на неофициально поддерживаемое оборудование. Изначально компания из Редмонда предложила это решение в качестве ответа на критику, полученную за строгие требования к оборудованию, предъявляемые Windows 11, которые исключали многие полностью работоспособные ПК.

Удаление инструкции на странице поддержки (в настоящее время доступной только через Archive.org), в частности, может быть связано с желанием Microsoft подтолкнуть пользователей к покупке новых устройств, совместимых с Windows 11, в связи с окончанием поддержки Windows 10. Эта стратегия направлена на стимулирование продаж новых устройств, но она может подогреть опасения по поводу экологической устойчивости и доступности.

Важно отметить, что, несмотря на удаление официального руководства, метод обхода все еще может технически работать. Однако его исчезновение с официального сайта может свидетельствовать о том, что Microsoft больше не поддерживает его официально, даже не советуя устанавливать Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным системным требованиям. Ведь компания всегда предупреждала, что использование этого метода может привести к проблемам с совместимостью, стабильностью и безопасностью используемой системы.

По мере приближения окончания поддержки Windows 10 неизбежно встанет вопрос об аппаратном обеспечении, совместимом с новой операционной системой. Пользователи неподдерживаемых устройств окажутся перед выбором: либо продолжать использовать операционную систему, которая больше не поддерживается, с вытекающими из этого рисками безопасности, либо инвестировать в новое оборудование. Хотя, конечно, нет никакой проблемы в неофициальных альтернативах, позволяющих установить Windows 11 даже на неподдерживаемое оборудование.