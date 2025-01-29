OpenAI и Microsoft расследуют, извлекал ли китайский искусственный интеллект несанкционированные данные из их моделей, что может иметь юридические последствия.

История DeepSeek продолжает пополняться новыми эпизодами. OpenAI заявила, что у нее есть доказательства того, что DeepSeek использовала ее модель ИИ для обучения собственного чатбота. По данным Financial Times, американская компания совместно с Microsoft выясняет, не получила ли китайская компания данные несанкционированным способом. Обвинение прозвучало в тот момент, когда DeepSeek оказала большое влияние на индустрию благодаря своей модели R1 с открытым исходным кодом.

Модель DeepSeek вызвала ажиотаж на финансовых рынках, продемонстрировав результаты, сопоставимые с результатами других ИИ, которые потребовали гораздо больших финансовых и вычислительных ресурсов. Это вызвало вопросы о том, действительно ли необходимо вкладывать огромные деньги в оборудование для разработки продвинутых моделей ИИ, поставив под сомнение такие проекты, как Stargate.

Расследование OpenAI предполагает, что DeepSeek могла использовать технику, известную как «дистилляция», когда одна модель ИИ обучается, извлекая информацию из другой путем повторных запросов. По мнению OpenAI, такая практика может быть нарушением условий предоставления услуг, что может привести к юридическим последствиям.

Ситуация также отразилась на фондовом рынке. Цена акций NVIDIA пережила крупнейшее однодневное падение в истории фондового рынка, а в целом с момента появления DeepSeek компания потеряла 600 миллиардов долларов. Смена взглядов, вызванная появлением DeepSeek, пошатнула основы самой дорогой компании в мире по одной причине: если существует гораздо менее мощный, бесплатный аппаратный ИИ с открытым исходным кодом, который может делать практически то же самое, что и те, кто использует ее чипы, то страдает ее основная бизнес-модель. И нет, это не GPU.

Microsoft и OpenAI следят за поведением некоторых пользователей, которые экспортировали большие объемы данных из продуктов OpenAI. Хотя убедительных доказательств пока не представлено, Сэм Альтман подтвердил, что есть основания для подозрений в дистилляции.

Разработка системы DeepSeek и ее влияние на отрасль вызвали разделение мнений. Технологические лидеры отмечают его потенциал, в то время как другие предупреждают о рисках, связанных с его быстрым развитием. Генеральный директор Microsoft и генеральный директор OpenAI поделились своими впечатлениями об этом ИИ, подчеркнув его роль в будущем индустрии.

Ситуация продолжает развиваться, и, учитывая растущую напряженность между США и Китаем в области ИИ (а также политику «Америка прежде всего»), вполне вероятно, что появятся новые правила и меры по контролю за доступом и использованием этих моделей. На геополитическом уровне также будет интересно посмотреть, как будут развиваться события.



