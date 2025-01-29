Тысячи пользователей не могут пользоваться веб-камерами и динамиками после установки последнего обновления.

Первое обновление Windows 11, выпущенное в 2025 году, становится настоящей головной болью для пользователей. Патчи безопасности вызывают сбои в работе таких базовых элементов, как звук и изображение на компьютере. Проблема особенно серьезна, поскольку, хотя эти обновления необходимы для обеспечения защиты компьютера, они выводят из строя такие базовые элементы компьютера, как аудио и веб-камеры.

По данным специализированного портала Windows Latest, наиболее серьезные неполадки затрагивают мониторы Dell и все типы гарнитур, как подключаемых через Bluetooth, так и через USB-кабель.

Проблема гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Пользователи сталкиваются со сбоями в работе компьютера при попытке переключиться между программами. В таких ситуациях не помогает даже знаменитое Control+Alt+Delete, и единственным решением становится принудительное выключение компьютера.

Хотя Microsoft пока не представила окончательного решения, компания уже признала наличие этих ошибок и работает над их устранением. На данный момент, если вы столкнулись с этими проблемами, единственный способ их решить - удалить обновление и ждать, пока Microsoft выпустит патч для их устранения.

Проблема затрагивает все последние версии Windows 11. Система некорректно блокирует программы и даже некоторые собственные инструменты Windows, что еще больше усложняет ситуацию для многих пользователей, которым эти программы необходимы для работы.