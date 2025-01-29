Последние обновления безопасности Windows 10 вызвали перебои в воспроизведении звука у некоторых пользователей, особенно у тех, кто использует цифро-аналоговые преобразователи (ЦАПы) с интерфейсом USB. Microsoft признала проблему и работает над ее решением.

Обновления безопасности очень важны для защиты операционных систем от вредоносных программ, но иногда они могут принести с собой нежелательные побочные эффекты. Так произошло с январским обновлением Patch Tuesday для Windows 10, в котором появилась аудио ошибка.

Недавно компания Microsoft подтвердила существование новой проблемы, которая затрагивает пользователей, использующих цифро-аналоговые преобразователи (ЦАПы) USB для воспроизведения звука. Согласно официальному документу поддержки, ошибка в основном затрагивает ЦАПы на базе аудиодрайверов USB 1.0 и приводит к тому, что устройства перестают работать, препятствуя воспроизведению звука.

Пострадавшие пользователи также могут заметить, что в диспетчере устройств Windows отображается определенный код ошибки: «Невозможно запустить устройство. (Код 10) Системных ресурсов недостаточно для завершения работы API». Ситуацию усугубляет тот факт, что на данный момент не существует временных решений или способов обойти проблему. Единственная рекомендация Microsoft - отказаться от использования USB-ЦАПов и подключать аудиоустройства непосредственно к материнской плате компьютера, что может оказаться невыполнимым решением для многих пользователей.

USB-ЦАПы широко используются в различных ситуациях, от домашних аудиосистем до профессиональных студий звукозаписи и высококачественных портативных музыкальных плееров. Следовательно, влияние этой ошибки может быть значительным для широкого круга пользователей, от простых любителей музыки до профессионалов в области аудио.

Это не единственная проблема со звуком, возникшая в последнее время в системах Windows: несколько недель назад Microsoft уже подтвердила наличие другой ошибки, которая приводила к внезапному сбою звука на максимальной громкости в системах Windows 11 24H2. Также в январских обновлениях Windows 10 была обнаружена еще одна проблема в работе ОС, хотя в этом случае влияние на работу пользователей было практически нулевым. Однако Microsoft заверила, что активно работает над решением проблемы и в ближайшее время представит обновленную информацию.