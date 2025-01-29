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Vlad_37
Трамп подтвердил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok
Трамп подтверждает переговоры между Microsoft и TikTok, в то время как другие компании проявляют интерес. Будущее приложения остается неопределенным на фоне политического давления и соображений национальной безопасности.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. На самом деле, популярные СМИ уже рассказывали об интересе со стороны Oracle и Perplexity AI.

Во время встречи с репортерами Трамп выразил желание увидеть «войну торгов» за продажу приложения, подчеркнув высокий интерес со стороны нескольких компаний. Оба президента, сначала Байден, а теперь Трамп, пытались заставить китайскую компанию TikTok, ByteDance, продать свое американское подразделение. Официальные причины связаны с национальной безопасностью: американские чиновники опасаются, что данные американских пользователей могут быть скомпрометированы под контролем Китая.

Сразу после прихода к власти Трамп подписал указ, откладывающий вступление в силу запрета администрации Байдена на TikTok, предоставив приложению 75-дневную отсрочку и открыв тем самым возможность для новых переговоров.

Помимо Microsoft, интерес к приобретению TikTok проявляют и другие компании, такие как Oracle, а также частные инвесторы. Среди известных имен, связанных с возможным поглощением - миллиардер Фрэнк Маккорт и канадский предприниматель Кевин О'Лири. Популярный YouTuber MrBeast также выразил заинтересованность после того, как к нему обратились несколько инвесторов.

Трамп заявил, что решение о будущем приложения может быть принято в течение ближайших 30 дней. Следует отметить, что Microsoft не давала никаких официальных комментариев по этому поводу, а TikTok хранит молчание о переговорах.

На самом деле, это не первый раз, когда Microsoft участвует в переговорах о приобретении TikTok. В 2020 году, во время первого срока Трампа, компания называлась одним из главных претендентов на покупку приложения. Однако, как мы знаем, переговоры провалились, и попытка отказаться от инвестиций закончилась через несколько месяцев после ухода Трампа из Белого дома. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал эту сделку «самой странной из всех, над которыми я когда-либо работал». Нынешняя ситуация, похоже, воспроизводит аналогичную динамику, но с большей остротой и сложностью.

По сей день судьба TikTok в США остается неопределенной. Пока все внимание приковано к Microsoft и другим потенциальным покупателям, остается только догадываться, как будут развиваться переговоры в ближайшие дни и недели. Речь идет не только о будущем популярного приложения, но и о более широких вопросах безопасности данных и отношений между США и Китаем.

#microsoft #tiktok
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