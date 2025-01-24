Компания Microsoft обнаружила ошибку в последних обновлениях безопасности для Windows 10, но уверяет, что причин для беспокойства нет. Ошибка, связанная со службой System Guard Runtime Monitor Broker, не влияет на производительность или безопасность операционной системы.

Обновления безопасности, выпущенные Microsoft 14 января 2025 года для Windows 10, выявили новую ошибку, которая, однако, не должна вызывать беспокойства у потребительских и бизнес-пользователей. Редмондский гигант признал существование ошибки, но поспешил отметить, что ее влияние на работу операционной системы практически нулевое.

Аномалия касается службы System Guard Runtime Monitor Broker, идентифицируемой исполняемым файлом SgrmBroker.exe. Этот компонент, изначально разработанный для Microsoft Defender, уже некоторое время не является неотъемлемой частью работы антивирусного ПО, а последние обновления, похоже, вступили в конфликт с инициализацией службы, выдав видимую ошибку в окне просмотра событий.

Microsoft ясно дала понять, что единственным способом обнаружить проблему является тщательный мониторинг Event Viewer, что большинство пользователей не делают на регулярной основе. На практике для подавляющего большинства пользователей Windows 10 эта ошибка останется совершенно незамеченной. Компания предоставила более подробную информацию о проблеме, уточнив, что никаких последствий для производительности, функциональности или безопасности устройства ожидать не стоит.

SgrmBroker.exe, в конце концов, уже был отключен в других поддерживаемых версиях Windows и в настоящее время не выполняет никаких критических функций в операционной системе. Для проницательных пользователей, которые заметили ошибку в окне просмотра событий и хотят ее устранить, Microsoft предоставила процедуру, позволяющую навсегда отключить службу System Guard Monitor Broker. Решение предполагает использование командной строки с правами администратора и выполнение определенных команд для изменения настроек службы.

Вот подробные шаги для тех, кто хочет продолжить:

Откройте командную строку от имени администратора из меню «Пуск».

Введите команду: sc.exe config sgrmagent start=disabled

Далее введите: reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SgrmBroker /v Start /d 4 /t REG_DWORD

Закройте окно командной строки.

Важно подчеркнуть, что эта процедура не является необходимой для корректной работы системы, и что Microsoft уже работает над окончательным решением, не предполагающим прямого вмешательства пользователя. Microsoft также признала наличие других проблем незначительного характера с последними обновлениями безопасности, включая ошибки совместимости с программным обеспечением Citrix, которые в некоторых случаях приводили к ошибкам при установке последнего обновления Patch Tuesday. Microsoft внимательно следит за ситуацией и работает над устранением и этих несовместимостей.