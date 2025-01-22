Это также означает, что пользователям, которые не хотят использовать эти функции, придется отключать их вручную.

Вчера Apple выпустила RC-версию iOS 18.3, а это значит, что официальная версия для всех будет выпущена на следующей неделе. В этой версии появятся новые функции для управления камерой и улучшения в сводках уведомлений, а также Apple Intelligence, включенный по умолчанию. Это означает, что начиная с iOS 18.3 на поддерживаемых iPhone не нужно будет включать функции искусственного интеллекта Apple.

До официального выхода iOS 18.3 функции Apple Intelligence необходимо включать вручную в «Настройках» и ждать, пока все загрузится, прежде чем их можно будет использовать на совместимых iPhone, iPad или Mac. Для iPhone это модели iPhone 15 Pro и выше, а для iPad и Mac - модели с процессором M1 и выше.

Когда iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3 станут официальными, ситуация изменится. Как сообщила Apple в документе, доступном разработчикам, Apple Intelligence будет включена по умолчанию после выхода этих версий, поэтому включать функции в «Настройках» не потребуется.

Это означает не только то, что функции Apple Intelligence не нужно будет включать перед использованием, но и то, что пользователям, которые не хотят их использовать, придется заходить в «Настройки», чтобы отключить их. Пока неясно, будут ли включены такие функции, как интеграция Siri с ChatGPT, поскольку в настоящее время их также нужно включать вручную.

Вполне вероятно, что новые версии операционных систем выйдут в следующий понедельник, учитывая, что RC-версия была выпущена вчера, так как это является обычной практикой Apple. Посмотрим, выйдет ли на следующей неделе также первая бета-версия iOS 18.4, которая может включить функции Apple Intelligence в Европе.