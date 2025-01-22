Первое в этом году обновление безопасности Android приходит на Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в США.

Решив усовершенствовать свою политику обновлений, Samsung пообещала обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, что уже достигли определенного возраста, последним патчем безопасности Android. И вот уже который месяц южнокорейский гигант выполняет свое обещание, поскольку, как сообщает СМИ SamMobile, он начал распространять последнее обновление безопасности Android, актуальное на текущий месяц, на двух последних представителей уже не существующей серии Galaxy Note, Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

Компания Samsung начала выпуск январского обновления Android 2025 на американских смартфонах Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, номера моделей которых SM-N981U1 и SM-N986U1, с версиями прошивки N981U1UESBHXL1 и N986U1UESBHXL1.

Ожидается, что в ближайшие дни это новое обновление безопасности будет распространено и на Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в других регионах мира.

Новая сборка программного обеспечения для Galaxy Note20 ограничивается исправлениями ошибок с момента последнего обновления, так как она включает в себя январское обновление безопасности 2025. Это новое обновление безопасности устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью, из которых 29 были исправлены Google, поскольку они затрагивали ядро Android, а остальные 22 были исправлены Samsung, поскольку они были уникальны для устройств Galaxy.

Как только обновление безопасности распространится на устройства Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в других странах мира, вы можете проверить, пришло ли оно на ваше устройство, зайдя в панель «Настройки» и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваш Galaxy Note январским патчем безопасности для Android.







