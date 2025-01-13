Неопределенность в отношении будущего TikTok в США привела к неожиданному повороту на рынке социальных сетей. Приложение объединяет коммерцию и социальный контент на одной платформе, позиционируя себя как предпочтительную альтернативу для пользователей. Его успех заключается не только в кризисном моменте TikTok, но и в модели, которая уже много лет оттачивается на китайском рынке.

По данным специализированного СМИ Dexerto, Rednote обогнала по количеству загрузок такие популярные приложения, как ChatGPT, Lemon8 и Threads. Платформа достигла оценки в 17 миллиардов долларов, за ней стоят такие технологические гиганты, как Tencent и Alibaba.

Успех приложения Xiaohongshu, что в переводе с китайского означает «маленькая красная книга», берет свое начало в электронной коммерции. Запущенное в 2013 году, приложение начиналось как место, посвященное обзорам товаров и впечатлениям от покупок. Система проверенных рейтингов отличала его с самого начала, а затем оно превратилось в полноценную социальную сеть, сочетающую в себе элементы Pinterest и Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) .

Запрет TikTok в США, намеченный на январь 2025 года, заставил искать альтернативы. Китайская сеть особенно привлекает женскую аудиторию, которая составляет более 70% пользователей, благодаря акценту на моде, красоте и контенте для влиятельных людей.

реклама





Уход TikTok из магазинов приложений Apple и Google знаменует собой поворотный момент. Компания ByteDance, владеющая TikTok, по-прежнему отказывается продавать приложение, несмотря на давление. Система модерации контента стала одним из самых спорных моментов в дебатах.

Обеспокоенность выходит за пределы США. Европа также рассматривает возможность введения ограничительных мер против TikTok, выразив обеспокоенность по поводу безопасности данных. Гибридный интерфейс Rednote, объединяющий коммерцию и социальные сети, может задать новую тенденцию в разработке мобильных приложений.

Модель Xiaohongshu представляет собой эволюцию социальных сетей. Интеграция проверенной электронной коммерции с социальным контентом предлагает иной опыт, чем TikTok. Его способность сочетать проверенные отзывы, авторский контент и прямые продажи говорит о возможном будущем социальных платформ.