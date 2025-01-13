Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китайский клон TikTok превращается из лидера электронной коммерции в лидера социального рынка

Приложение Xiaohongshu, известное за пределами Китая как Rednote, превращается из лидера электронной коммерции в лидера социального рынка на фоне кризиса TikTok.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Неопределенность в отношении будущего TikTok в США привела к неожиданному повороту на рынке социальных сетей. Приложение объединяет коммерцию и социальный контент на одной платформе, позиционируя себя как предпочтительную альтернативу для пользователей. Его успех заключается не только в кризисном моменте TikTok, но и в модели, которая уже много лет оттачивается на китайском рынке.

По данным специализированного СМИ Dexerto, Rednote обогнала по количеству загрузок такие популярные приложения, как ChatGPT, Lemon8 и Threads. Платформа достигла оценки в 17 миллиардов долларов, за ней стоят такие технологические гиганты, как Tencent и Alibaba.

Успех приложения Xiaohongshu, что в переводе с китайского означает «маленькая красная книга», берет свое начало в электронной коммерции. Запущенное в 2013 году, приложение начиналось как место, посвященное обзорам товаров и впечатлениям от покупок. Система проверенных рейтингов отличала его с самого начала, а затем оно превратилось в полноценную социальную сеть, сочетающую в себе элементы Pinterest и Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) .

Запрет TikTok в США, намеченный на январь 2025 года, заставил искать альтернативы. Китайская сеть особенно привлекает женскую аудиторию, которая составляет более 70% пользователей, благодаря акценту на моде, красоте и контенте для влиятельных людей.

реклама



Уход TikTok из магазинов приложений Apple и Google знаменует собой поворотный момент. Компания ByteDance, владеющая TikTok, по-прежнему отказывается продавать приложение, несмотря на давление. Система модерации контента стала одним из самых спорных моментов в дебатах.

Обеспокоенность выходит за пределы США. Европа также рассматривает возможность введения ограничительных мер против TikTok, выразив обеспокоенность по поводу безопасности данных. Гибридный интерфейс Rednote, объединяющий коммерцию и социальные сети, может задать новую тенденцию в разработке мобильных приложений.

Модель Xiaohongshu представляет собой эволюцию социальных сетей. Интеграция проверенной электронной коммерции с социальным контентом предлагает иной опыт, чем TikTok. Его способность сочетать проверенные отзывы, авторский контент и прямые продажи говорит о возможном будущем социальных платформ.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rednote xiaohongshu
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
37
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
3
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
6
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
2
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
8
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
Army Recognition: Индия станет первым иностранным производителем американских БТР Stryker
+
Россия увеличит выпуск судов более чем в десять раз до 2030 года
1

Популярные статьи

Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
26
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
39
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
45
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
9
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
33
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
57
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
25
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
1

Сейчас обсуждают

Артур Придонов
23:27
Ни один вменяемый человек уже давным давно не ждёт прироста чистой производительности между поколениями у видеокарт одного сегмента больше чем на ~20%
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Игорь Погорелов
23:18
Эта мразь должна на коленях просить прощения перед всеми россиянами.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Владимир Иванов
23:15
А где 24 ? Вижу 30 за бомж версию
Производительность Poco X7 Pro превышает Poco X6 Pro на 20%
Nvidia&Intel Hater
23:13
это начало пришествия мастурбека сюда.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Максим Семененко
23:12
Хорошо вы устроились - доказательств нет и быть не может. А давайте наконец потребуем доказательств!
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
Nvidia&Intel Hater
23:11
он так то из зоны нам пишет судя по всему .Кудратуллаев 20 лет получил в прошлом году ).Реально не отдупляет шешун, что за такие приколы и опустят и вообще могут того.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Максим Семененко
23:10
Почитай Докинза, он очень доходчиво объясняет, как из простого развивается сложное. Эволюция действует методом последовательного усложнения минимальными шагами. В общем, поймет даже верующий в деда на...
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
..[StyX]...
23:06
Надо только выучиться ждать. (С)
ASUS представила ноутбуки ZenBook 14 2025 AI и ZenBook 14 Dual Screen 2025
Рома Сафин
23:04
Он и не несёт. Прочитай как технология работает.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Игорь Погорелов
23:04
Причём не одной. Шизофреник с кучей личностей. Которая может телепортироваться в любую точку на глобусе.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем