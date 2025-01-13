В сети появилась информация о полном списке моделей iPhone, которые не будут обновляться в 2025 году.

Если в чем Apple и не знает себе равных, так это в обновлениях, и в этом году она снова докажет это, выпустив iOS 19 в сентябре, если все слухи о совместимости окажутся правдой. В 2025 году произойдет то же самое, что и в 2024 году, когда Apple выпустила iOS 18. Список поддерживаемых моделей удивил всех нас, не оставив без внимания ни одной из последних моделей. Другими словами, поддерживаются те же модели, что и при выпуске iOS 17.

Когда вы покупаете iPhone, вы покупаете его с гарантией, что сможете обновлять его в течение многих лет. В качестве примера можно привести iPhone XS, выпущенный в 2018 году, который по-прежнему поддерживает iOS 18 и большинство ее функций. Не все, конечно, но она все еще поддерживается спустя семь лет после выхода.

В прошлом году Apple удивила всех, не оставив ни одного iPhone без поддержки iOS 18. Многие думали, что iPhone XS и XR останутся без поддержки, но это оказалось не так. Обе модели были включены в список совместимых, и, похоже, то же самое произойдет и с iOS 19 в этом году. Как стало известно из авторитетных источников, все iPhone, совместимые с iOS 18, будут совместимы и с iOS 19.

Так что, хотя и считалось, что iPhone XS и XR, выпущенные в 2018 году, останутся за бортом нового обновления, они все равно смогут обновиться, когда новая версия выйдет в сентябре. Правда, у них не будет всех функций, например, новых возможностей Siri, но они все равно будут поддерживаться, а это самое главное для устройств, которым скоро исполнится семь лет. Итак, список поддерживаемых устройств выглядит следующим образом:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 2022

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

Если слухи оправдаются, это будет настоящим подвигом для устройств. Стоит отметить, что если iPhone XS, XS Max и XR смогут обновиться до iOS 19 этой осенью, это значит, что они будут получать обновления до сентября 2026 года, доведя их до восьми лет поддержки, с чем не может сравниться ни один другой производитель.

Более того, если список совместимых с iOS 19 устройств подтвердится, это будет означать, что ни один iPhone не останется без обновления в этом году, как это было в прошлом. Хотя все слухи говорят о том, что они смогут обновиться до iOS 19, всегда есть вероятность, что некоторые останутся в стороне.



