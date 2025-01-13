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Vlad_37
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
В сети появилась информация о полном списке моделей iPhone, которые не будут обновляться в 2025 году.

Если в чем Apple и не знает себе равных, так это в обновлениях, и в этом году она снова докажет это, выпустив iOS 19 в сентябре, если все слухи о совместимости окажутся правдой. В 2025 году произойдет то же самое, что и в 2024 году, когда Apple выпустила iOS 18. Список поддерживаемых моделей удивил всех нас, не оставив без внимания ни одной из последних моделей. Другими словами, поддерживаются те же модели, что и при выпуске iOS 17.

Когда вы покупаете iPhone, вы покупаете его с гарантией, что сможете обновлять его в течение многих лет. В качестве примера можно привести iPhone XS, выпущенный в 2018 году, который по-прежнему поддерживает iOS 18 и большинство ее функций. Не все, конечно, но она все еще поддерживается спустя семь лет после выхода.

В прошлом году Apple удивила всех, не оставив ни одного iPhone без поддержки iOS 18. Многие думали, что iPhone XS и XR останутся без поддержки, но это оказалось не так. Обе модели были включены в список совместимых, и, похоже, то же самое произойдет и с iOS 19 в этом году. Как стало известно из авторитетных источников, все iPhone, совместимые с iOS 18, будут совместимы и с iOS 19.

Так что, хотя и считалось, что iPhone XS и XR, выпущенные в 2018 году, останутся за бортом нового обновления, они все равно смогут обновиться, когда новая версия выйдет в сентябре. Правда, у них не будет всех функций, например, новых возможностей Siri, но они все равно будут поддерживаться, а это самое главное для устройств, которым скоро исполнится семь лет. Итак, список поддерживаемых устройств выглядит следующим образом:

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone SE 2022
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR

Если слухи оправдаются, это будет настоящим подвигом для устройств. Стоит отметить, что если iPhone XS, XS Max и XR смогут обновиться до iOS 19 этой осенью, это значит, что они будут получать обновления до сентября 2026 года, доведя их до восьми лет поддержки, с чем не может сравниться ни один другой производитель.

Более того, если список совместимых с iOS 19 устройств подтвердится, это будет означать, что ни один iPhone не останется без обновления в этом году, как это было в прошлом. Хотя все слухи говорят о том, что они смогут обновиться до iOS 19, всегда есть вероятность, что некоторые останутся в стороне.


#iphone #ios 19
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