По данным The Wall Street Journal, первый складной iPhone будет оснащен 7-дюймовым дисплеем, превосходящим 6,7-дюймовый экран нынешнего Samsung Galaxy Z Flip6.

Последние несколько месяцев ходят слухи о запуске первого складного iPhone - устройства, которое, скорее всего, появится в 2026 году вместе с iPhone 18 и iPhone 18 Pro, и которое, как мы недавно узнали, перешло из стадии концепта в стадию разработки.

Новая утечка раскрыла первые подробности о складном iPhone - телефоне, который будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip.

Недавно Wall Street Journal опубликовал отчет, в котором говорится, что первый складной iPhone будет иметь дизайн «раскладушка» с экраном, который складывается внутрь.

Кроме того, согласно утечке, этот складной iPhone будет оснащен 7-дюймовой гибкой внутренней панелью, превосходящей 6,7-дюймовый Samsung Galaxy Z Flip6 и это будет самый большой дисплей в iPhone на сегодняшний день, поскольку iPhone 16 Pro Max этого года имеет 6,9-дюймовую панель.

Компания Apple уже много лет работает над тем, чтобы вывести на рынок свое первое складное устройство, но до сих пор ей не удавалось решить некоторые проблемы со сгибом экрана. Теперь, когда американская компания преодолела эти препятствия, ее топ-менеджеры настаивают на том, чтобы первое складное устройство вышло на рынок в 2026 году.

Наконец, еще одна утечка из Bloomberg утверждает, что параллельно Apple работает над большим складным устройством «книжного типа», которое будет оснащено огромным 19-дюймовым внутренним дисплеем. Если это станет реальностью, то это будет самый большой складной планшет на рынке, превосходящий 10,2-дюймовый размер последнего Mate XT Ultimate Design от HUAWEI, который примечателен тем, что впервые оснащен двумя сгибами.