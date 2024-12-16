Его операционная система будет состоять из элементов macOS и iPadOS.

Компания Apple готовится к выпуску нового гигантского складного iPad, который в разложенном состоянии будет размером с два iPad Pro. Устройство будет выпущено в 2028 году и сможет поддерживать приложения для macOS, сообщил Марк Гурман в последнем выпуске своей еженедельной рассылки Power On, где он также рассказал подробности о складном iPhone.

О складном устройстве Apple ходили самые разные слухи, но, по данным Bloomberg, похоже, что компания уже определилась с его дизайном и что его запуск состоится в ближайшие несколько лет. По слухам, Apple рассматривает различные идеи и даже несколько моделей для своего складного iPhone: раскладушка и iPhone в виде книги.

Разработка складного устройства, в частности iPhone, ведется как минимум с 2021 года, когда Apple провела испытания на своих заводах, подвергая прототипы циклам открытия и закрытия до 100 000 повторений. Кроме того, у компании есть патент на устойчивый к трещинам экран.

Задержка Apple с выходом на рынок складных устройств во многом связана с тем, что одна из их главных целей - сделать сгиб практически незаметным. И хотя на данный момент, похоже, им удалось сделать сгиб практически незаметным, полностью избавиться от него пока не удалось. Apple предпочитает не быть первой, а делать лучше, и эту философию она демонстрировала неоднократно.

Что касается гигантского складного iPad, то его размер будет составлять около 20 дюймов, а Марк Гурман описывает его как «большой кусок стекла». Это устройство высокого класса не будет дешевым, чего и следовало ожидать, учитывая его характер. Цель состоит в том, чтобы его можно было удобно носить в рюкзаке, но не в кармане.

Наконец, операционной системой для этого складного iPad, как ожидается, будет iPadOS. Однако Гурман предполагает, что, хотя это и не будет гибрид Mac/iPad, он будет включать в себя элементы обеих операционных систем. Это станет возможным потому, что к 2028 году iPadOS сможет работать с приложениями macOS.