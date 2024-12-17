Apple может выпустить самый дорогой телефон в своей истории с серией iPhone 18. В Купертино утверждают, что в этом виноват новый чип A20.

Apple работает над iPhone 17, который будет выпущен в следующем году, но в Купертино смотрят вперед на iPhone 18, модель, которая принесет чип A20 и возможные изменения в дизайне, которые уже будут видны в 17-й серии.

Apple анонсировала iPhone 17 Air как самый тонкий телефон компании, но при этом не хочет экономить на мощности. Компания сотрудничает с TSMC для производства чипов для своих мобильных телефонов. Производитель представил первый 3-нм процессор A18 Pro и сейчас работает над A19 Pro для iPhone 17 Pro.

Самые важные изменения произойдут в 2026 году с появлением A20 в iPhone 18 Pro. TSMC может перейти на 2 нм, но за это придется заплатить. Этот процессор будет стоить на 70% дороже, чем нынешние чипы Apple.

iPhone 17 станет самым дорогим мобильным телефоном Apple после введения Дональдом Трампом тарифов на импорт продукции, произведенной в Китае. Если в Купертино не найдут решения, серия iPhone 18 может стать еще дороже.

Чип A20 станет самым дорогим чипом, когда-либо установленным в iPhone. Текущая цена процессоров в этих телефонах составляет около 50 долларов. Увеличение цены на 70% означает, что чип для iPhone 18 будет стоить 85 долларов.

iPhone 18 будет стоить примерно на 35 долларов дороже и нарушит тенденцию сохранения Apple прежних цен. Компания из Купертино практически не меняла стоимость своих телефонов с момента выпуска iPhone X в 2017 году.

Стоимость производства iPhone растет с каждым годом, и не ожидается, что эта тенденция изменится в следующих поколениях. Компания берет на себя эти дополнительные расходы в таких моделях, как iPhone 16 Pro Max. Этот телефон стал самым дорогим в производстве за всю историю компании, но Apple не стала поднимать цену.

Если компания Тима Кука намерена сохранить норму прибыли, как это было до сих пор, ей придется поднять цену на iPhone 18. Решение? Сделать чип A20 по 3-нм техпроцессу, как у нынешних моделей, с некоторыми улучшениями. Увеличить возможности процессора по 2 нм Apple могла бы только в iPhone Pro, ориентированном на покупателей, готовых платить больше.