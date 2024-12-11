Chrome расширяет возможности работы с PDF: теперь можно будет редактировать и искать в PDF-файлах.

Chrome - это не только браузер, предложение Google также позволяет пользователям читать документы в формате PDF. До сих пор поиск в PDF-файлах был возможен только для полностью цифровых документов, и, следовательно, любой тип отсканированного PDF был исключен из этой возможности. Теперь все изменилось, и Chrome разрешит поиск внутри отсканированных файлов, так что в Chrome можно будет полностью раскрыть отсканированный PDF.

Хотя это может показаться незначительной особенностью, на самом деле все совсем наоборот. Многие пользователи ежедневно используют Chrome в качестве программы для чтения PDF-документов, но не все файлы, к которым они обращаются, всегда были цифровыми, поэтому полезность раздела поиска полностью снижается. Однако это не единственная новая функция, появившаяся в Chrome и облегчающая работу с PDF-файлами: теперь в Chrome можно редактировать PDF-файлы.

Отметим, что новая функция Chrome все еще находится в стадии разработки и поэтому пока не активирована в стабильной версии браузера Google. Однако есть способ активировать ее, чтобы вы могли как можно быстрее протестировать эту новую функцию, которая призвана еще больше расширить горизонты Chrome.

Узнать о планах Chrome удалось благодаря изданию WindowsReport. СМИ, специализирующееся на операционной системе Редмонда, обнаружило в Chrome функцию, название которой - PDF Searchify. Это довольно понятное описание возможностей, которые она предлагает, давайте посмотрим, как активировать ее в Chrome.

Процесс прост, хотя вам нужно знать о меню под названием Chrome Flags в браузере. В этом разделе собраны экспериментальные функции браузера Google. Чтобы получить к нему доступ, достаточно набрать chrome://flags/ в навигационной панели Chrome.

После этого нужно найти следующую функцию Make the text in PDF images interactable. После этого остается только включить функцию, изменив значение параметра на Enabled и перезапустив Google Chrome. После перезапуска Chrome изменения будут применены, и вы сможете редактировать и искать в отсканированных PDF-файлах.

Правильное функционирование этой возможности не гарантировано, и, более того, могут возникнуть проблемы, поскольку она все еще находится в стадии разработки. Нам придется внимательно следить за планами Google, чтобы увидеть, как будет развиваться эта новая функция, которую так долго ждали пользователи, использующие браузер в качестве PDF-инструмента.



