OxygenOS 15 также появится на одном из планшетов OnePlus с новыми функциями

Январь становится интересным не только потому, что OnePlus уже планирует запуск своей новой серии OnePlus 13, но и потому, что ожидаются другие анонсы, которые помогут сформировать линейку флагманских телефонов следующего года. В ожидании обновления устройств пользователи, владеющие любым из смартфонов OnePlus, уже получили или вот-вот получат обновление до Android 15.

OnePlus - один из тех производителей, которые спешат распространить Android 15 на свои телефоны после того, как Google выпустила обновление для своих смартфонов Pixel. И это развертывание было нелегким для некоторых брендов, которые столкнулись с некоторыми трудностями. Samsung - один из них, и эта задержка привела к тому, что бета-версия дошла только до Galaxy S24 в эти дни в нескольких странах.

Android 15 под управлением OxygenOS 15 предлагает ряд улучшений для повышения скорости и плавности работы пользователя. Анимация системы была улучшена, и даже главный экран получил несколько изменений, чтобы обогатить каждую секунду, проведенную пользователем со смартфоном.

Как и в One UI 7 от Samsung, раздел уведомлений и быстрые настройки разделены на отдельные панели, каждая из которых имеет свою собственную панель, и пользователь может переключаться между ними или делать жесты для быстрого просмотра. Это не является новинкой для мобильных устройств, так как другие бренды, такие как Xiaomi, уже несколько лет предлагают подобное.

Есть три важные новые функции: «Живые оповещения», аналогичные Dynamic Island от Apple, Open Canvas для улучшения многозадачности с разделенным экраном и поддержка жеста Rodea для поиска, который наконец-то появился на телефонах OnePlus. Среди функций искусственного интеллекта - генеративный помощник приложений Notes, интеллектуальный поиск и искусственный ластик Reflection Eraser, похожий на Google Pixel Magic Eraser, а также приложение Google Photos.

OnePlus снова стала одним из лучших примеров, когда дело доходит до обновления своих телефонов, и 6 ноября она выпустила первое обновление до Android 15, чтобы дать понять, что опережает другие бренды в этом отношении.

Китайский производитель, по данным 9to5Google, уже обновил некоторые свои устройства до Android 15, причем некоторые обновления доступны через бета-версию, а те, о которых вы можете прочитать ниже, должны обновиться в ближайшие дни и недели:

OnePlus 12

OnePlus Pad 2

OnePlus Open

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Nord CE4

Все устройства, выпущенные в период с 2021 по 2023 год и позже, такие как OnePlus 11 и OnePlus 10 Pro, получат обновление в ближайшие месяцы.