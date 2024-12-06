В приложении для обмена сообщениями появится функция, которая позволит делиться контентом непосредственно на других социальных платформах без необходимости загрузки.

В последней бета-версии WhatsApp для Android (2.24.25.20) появилась новая функция, которая избавит пользователей от множества действий при обмене контентом. Приложение работает над новым способом отправки сообщений и файлов, который позволит напрямую отправлять сообщения в другие приложения, такие как Instagram, Facebook, X и Snapchat (некоторые внесены в реестр запрещенных сайтов), без необходимости сохранять что-либо на телефоне.

Как сообщает WABetaInfo, вы увидите новую панель в нижней части экрана, когда вы выберете контент, которым хотите поделиться. Связь с Instagram и Facebook станет быстрее, так как вы сможете создавать истории прямо из WhatsApp одним нажатием кнопки.

На нижней панели появятся ярлыки самых популярных приложений и кнопка «Еще» для доступа к другим приложениям. Эта функция дополняет другие нововведения, такие как новый индикатор набора текста, улучшая повседневное использование приложения.

В обновлении также появится возможность делиться сообщениями непосредственно в X и Snapchat, что расширит возможности обмена контентом. Это означает, что вы сможете выбрать любое сообщение, фотографию, видео или GIF из своих чатов и групп, чтобы мгновенно опубликовать их на этих платформах.

С помощью этой функции WhatsApp особенно позаботился об администраторах каналов. Когда они будут делиться обновлениями, приложение автоматически сгенерирует ссылку, относящуюся именно к этому контенту. Это облегчит подписчикам прямой доступ к сообщениям и повысит видимость каналов.

Интеграция с приложениями Meta (запрещена в РФ) будет особенно удобной. Например, получив в чате интересную фотографию, вы сможете опубликовать ее в виде истории в Instagram, не выходя из WhatsApp. Этот процесс, который раньше требовал нескольких шагов, теперь упростится до нескольких касаний экрана.

Функция находится в разработке и появится в ближайшем обновлении.