Платформа для обмена сообщениями введет кнопки управления, с помощью которых пользователи смогут регулировать тип сообщений, которые они хотят получать от компаний.

WhatsApp тестирует новый способ предоставить своим пользователям контроль над получаемыми ими коммерческими сообщениями. Платформа насчитывает более 200 миллионов ежемесячно активных компаний, отправляющих сообщения через WhatsApp Business, что привело к растущей потребности отфильтровывать нежелательный контент, не прибегая к полной блокировке бизнес-аккаунтов.

Компания внедрит новые возможности контроля по всему миру, сообщает TechCrunch. Система позволит управлять четырьмя категориями сообщений: маркетинговыми, полезными, аутентификационными и сервисными. Пользователи смогут указывать, заинтересованы ли они в получении определенных типов сообщений, таких как предложения и реклама, с помощью специальных кнопок.

Платформа работает над улучшением контроля за деловыми сообщениями, чтобы избежать перенасыщения спамом, сохраняя при этом ценность сервиса для бизнеса.

Перед WhatsApp стоит задача сохранить свою сущность платформы для личных бесед и одновременно расширить возможности для бизнеса. По словам разработчиков, новые инструменты мониторинга обеспечат большую прозрачность при взаимодействии с предприятиями.

Новые инструменты для идентификации чатов и групп также упростят управление коммерческими сообщениями. До сих пор единственным доступным вариантом было полное блокирование предприятий, что было непрактично для тех, кто хотел поддерживать определенные виды связи, например, обновления заказов или коды аутентификации, избегая при этом других рекламных сообщений.

Внедрение таких элементов контроля представляет собой значительный сдвиг в стратегии WhatsApp. Платформа стремится установить новые стандарты общения между предприятиями и пользователями, помогая компаниям понять, когда их кампании не оправдывают ожиданий.