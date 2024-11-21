Теперь этот браузер имеет более широкие возможности управления.

Браузер Opera GX был обновлен, чтобы предложить эволюционный скачок для всех пользователей, но особенно для тех, кто регулярно развлекается за компьютером. Среди прочих изменений - обновленный дизайн, расширение вселенной модов и улучшения, призванные обеспечить более персонализированный и захватывающий опыт.

Редизайн представляет визуальную концепцию Underwave, вдохновленную миром видеоигр. Эта современная эстетика повышает визуальную привлекательность браузера, делая его особенным и одновременно улучшая его функциональность. Для достижения последней цели был создан новый интерфейс, футуристический, но при этом интуитивно понятный и практичный. В дополнение к этим изменениям в игру включены два новых мода: Underwave Mod и Tech Mod, которые позволяют пользователям значительно расширить возможности разработки (от настройки цветов, звуков до графических эффектов).

Кстати, одной из сильных сторон этого обновления является гибкость настройки браузера, о которой мы уже упоминали. Теперь можно изменять все - от обоев до прозрачности интерфейса, чтобы каждая деталь отражала уникальный стиль пользователя. Кроме того, новая разработка легко интегрируется с GX Store - пространством, предназначенным для модов, которые позволяют добавлять множество уровней кастомизации. Если вы любитель моддинга, новые инструменты дадут вам свободу в создании собственных модификаций, делая Opera GX еще более универсальной платформой.

По словам Мацея Коцембы, менеджера по продуктам Opera GX, браузер прошел долгий путь с момента своего запуска. «То, что начиналось как безумная идея, сегодня насчитывает более 30 миллионов постоянных пользователей и активное сообщество, которое стимулирует наше развитие. С этим обновлением мы даем им еще больше инструментов для настройки каждой детали, делая браузер каждого пользователя совершенно уникальным», - сказал он.

Вселенная модов Opera GX, несомненно, является одним из отличительных элементов браузера по сравнению с другими разработками, такими как Chrome или Edge от Microsoft. Более 8 000 модов, созданных сообществом, делают настройку браузера одним из ключевых элементов. Последнее обновление еще больше расширяет эту вселенную, позволяя изменять не только дизайн и звук, но и функциональные элементы, такие как иконки, шрифты и домашние экраны.

Появились даже стикеры для скриншотов, что дает пользователям инструменты для персонализации каждого уголка браузера. Кроме того, новые возможности сохранения пресетов позволяют быстро переключаться между настройками, подстраиваясь под разные потребности или настроение.

Для тех, кто проводит долгие часы перед экраном, в Opera GX предусмотрены улучшенные опции визуального комфорта. Например, MidnightFX уменьшает воздействие синего света и оптимизирует контрастность, что идеально подходит для работы в ночное время. Эта функция дополняется режимом Forced Dark Mode, который накладывает темную эстетику на любую веб-страницу, создавая более комфортную и менее агрессивную среду для глаз.

Еще одна инновация - масштабирование с помощью искусственного интеллекта, которое улучшает качество изображения и видео. Управляемая передовыми шейдерами, эта технология оптимизирует четкость и детализацию для более захватывающего просмотра веб-страниц и потокового видео. Пользователи видеокарт NVIDIA RTX, кстати, могут наслаждаться еще более эффективным масштабированием.

Кроме того, многопоточный пользовательский интерфейс Compositor UI обеспечивает плавную работу браузера на всех типах компьютеров. Анимация и эффекты работают без перебоев, обеспечивая бескомпромиссный опыт даже в самых требовательных сценариях.