В рамках судебного процесса против Google Министерство юстиции США предложило судье продать Chrome, чтобы отказаться от монополии на веб-поиск.

В настоящее время в США идет судебный процесс против Google, обвиняющий компанию из Маунтин-Вью в монополии на поисковые системы в Интернете. В рамках этого иска Министерство юстиции США представило судье ряд предложений по прекращению монополии, и, несомненно, самое сильное из них - заставить компанию избавиться от своего веб-браузера, Google Chrome.

По данным Bloomberg, Министерство юстиции США недавно направило судье, ведущему антимонопольный процесс против Google, ряд рекомендаций по прекращению подавляющего доминирования поисковой системы Google, которые будут обнародованы завтра. Наиболее заметной из них является просьба к Google продать свой веб-браузер Chrome, поскольку он «представляет собой ключевую точку доступа, через которую многие люди используют его поисковую систему».

Очевидно, что это может иметь серьезные последствия не только для Google, но и для других браузеров, использующих Chromium, открытую версию Chrome, в качестве движка по умолчанию, таких как Microsoft Edge, Brave, Opera или Vivaldi.

По словам источника, министерство юстиции США изначально хотело заставить Google продавать Android, но в итоге предложило антимонопольному судье «отделить операционную систему для смартфонов Android от других своих продуктов, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, которые сейчас продаются в комплекте».

Среди других рекомендаций правительства США судье в отношении Google было то, что американский бренд должен разрешить веб-сайтам, индексируемым в поиске, отказаться от обучения искусственного интеллекта, а также то, что данные и результаты поиска Google могут быть лицензированы.

Логично, что Google ответила на эти запросы, заявив, что обжалует рекомендацию Министерства юстиции США, поскольку «разделение Chrome или Android приведет к их разрушению».