Ожидается, что в пользовательском интерфейсе OneUI появится новый игровой режим.

Похоже, Samsung готовит значительный скачок производительности для своей будущей линейки Galaxy S25 за счет использования процессора Snapdragon 8 Elite. Однако, похоже, на этом новости не заканчиваются, поскольку корейская компания, возможно, разрабатывает новую функцию для своего пользовательского интерфейса One UI, направленную на улучшение игровых возможностей.

Согласно сообщениям, компания работает над собственным режимом Game Mode, который будет включать технологию интерполяции кадров для более плавной работы с графически требовательными 3D-приложениями. Утечка информации говорит о том, что эта функция позволит увеличить частоту обновления с 60 до 120 Гц, что является значительным улучшением для игр и другого динамичного контента.

Надо сказать, что подобная технология не совсем нова. Некоторые устройства уже имеют подобные решения, а Samsung также экспериментировала с Frame Booster в последних моделях (но, похоже, хочет развиваться немного дальше, поскольку пока результаты этой разработки обеспечивают лишь умеренное улучшение, а не удвоение эффективной частоты кадров). В любом случае, прогресс выглядит очевидным и позитивным.

Это связано с тем, что Samsung может использовать технологию Adreno Frame Motion Engine 2.0 от Qualcomm. Согласно описанию на сайте производителя процессоров, AFME 2.0 способна удвоить частоту кадров в играх, сохраняя при этом минимальное энергопотребление. Это означает, что совместимые устройства смогут обеспечить гораздо более плавную работу без существенного влияния на время автономной работы или выделения избыточного тепла.

Если прорыв, о котором мы говорим, реализуется, это станет огромным преимуществом для любителей игр, которые склонны проводить длительные сессии, предъявляя высокие требования к своим телефонам - и это без ущерба для эффективности устройства.

Благодаря поддержке Snapdragon 8 Elite и таким функциям, как Advanced Gaming Mode, Samsung собирается позиционировать себя как лидера в сегменте мобильных игр. И это будет дополнением к устройству, которое стремится быть особенно мощным и будет обладать очень интересными достижениями в области искусственного интеллекта.

Хотя многое еще не подтверждено, эта инициатива может дебютировать вместе со следующим поколением Galaxy S, подтверждая стремление Samsung к выпуску высокопроизводительных устройств и инновационных функций. Хотя нам придется подождать официального представления, чтобы узнать больше подробностей, Galaxy S25 может стать самой совершенной моделью на рынке премиум-устройств к 2025 году.