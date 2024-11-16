Настольное приложение ChatGPT для Windows открывается с помощью сочетания клавиш Alt + Space и позволяет делать голосовые запросы благодаря режиму Advanced Voice.

OpenAI, технологическая компания, возглавляемая Сэмом Альтманом, объявила о том, что настольное приложение для Windows ChatGPT теперь доступно бесплатно для всех пользователей чат-бота, включая тех, у кого есть бесплатная учетная запись. Приложение ChatGPT для Windows было официально представлено в середине октября, но до сих пор оно было доступно только пользователям тарифных планов Plus, Enterprise, Team и Edu.

В вышеупомянутом сообщении OpenAI также подтверждает, что вы сможете быстро открыть настольное приложение ChatGPT без необходимости дважды щелкать по его иконке - его можно будет комфортно запустить с помощью сочетания клавиш Alt + Пробел.

После этого на рабочем столе появится окно, из которого вы сможете общаться с чат-ботом, искать информацию в Интернете, загружать файлы и фотографии, делать всевозможные запросы, просматривать историю ваших подсказок и даже начинать новый чат.

Компания под руководством Альтмана также сообщила, что приложение ChatGPT для Windows имеет функцию Advanced Voice, которая позволяет задавать вопросы чат-боту OpenAI AI, используя только свой голос.