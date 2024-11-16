Стало известно, какие смартфоны Motorola получат обновление до Android 15.

Всего несколько недель назад был обнародован первый список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 15. В первоначальный список вошли около двадцати различных устройств, владельцы которых со временем смогут насладиться новыми функциями, представленными в последней версии операционной системы.

Для любителей данного бренда у нас есть хорошие новости: Motorola расширила список моделей, совместимых с обновлением.

На данный момент Motorola еще не начала распространять обновление на телефоны из своего каталога. Пока неясно, когда начнется процесс обновления телефонов компании, но, скорее всего, нам придется подождать до начала 2025 года.

Известно, что всего 29 телефонов Motorola будут совместимы с обновлением, включая модели из серий Motorola Razr, Motorola Edge, Motorola Moto G и Motorola ThinkPhone. Полный список можно найти ниже:

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra Motorola Razr (2024) / Razr 50 Motorola Razr 50s Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra Motorola Razr (2023) / Razr 40 Motorola Razr 40s Motorola Edge (2024) Motorola Edge (2023) Motorola Edge+ (2023) Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Neo Motorola Edge 50 Fusion Motorola Edge 50 Motorola Edge 40 Motorola Edge 40 Neo Motorola Edge 40 Pro Motorola Edge 30 Ultra Motorola Moto G Power 5G (2024) Motorola Moto G Stylus 5G (2024) Motorola Moto G 5G (2024) Motorola Moto G85 Motorola Moto G75 Motorola Moto G55 Motorola Moto G45 Motorola Moto G35 Motorola Moto G34 5G ThinkPhone Motorola ThinkPhone 25

Из всех перечисленных моделей только одна уже может пользоваться новыми возможностями Android 15. Это Motorola Edge 50 Fusion, для которой действует бета-программа, позволяющая протестировать изменения в операционной системе до ее официального запуска через несколько месяцев.