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Vlad_37
Motorola расширила список совместимых с Android 15 телефонов
Стало известно, какие смартфоны Motorola получат обновление до Android 15.

Всего несколько недель назад был обнародован первый список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 15. В первоначальный список вошли около двадцати различных устройств, владельцы которых со временем смогут насладиться новыми функциями, представленными в последней версии операционной системы.

Для любителей данного бренда у нас есть хорошие новости: Motorola расширила список моделей, совместимых с обновлением.

На данный момент Motorola еще не начала распространять обновление на телефоны из своего каталога. Пока неясно, когда начнется процесс обновления телефонов компании, но, скорее всего, нам придется подождать до начала 2025 года.

Известно, что всего 29 телефонов Motorola будут совместимы с обновлением, включая модели из серий Motorola Razr, Motorola Edge, Motorola Moto G и Motorola ThinkPhone. Полный список можно найти ниже:

  1. Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra
  2. Motorola Razr (2024) / Razr 50
  3. Motorola Razr 50s
  4. Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra
  5. Motorola Razr (2023) / Razr 40
  6. Motorola Razr 40s
  7. Motorola Edge (2024)
  8. Motorola Edge (2023)
  9. Motorola Edge+ (2023)
  10. Motorola Edge 50 Ultra
  11. Motorola Edge 50 Pro
  12. Motorola Edge 50 Neo
  13. Motorola Edge 50 Fusion
  14. Motorola Edge 50
  15. Motorola Edge 40
  16. Motorola Edge 40 Neo
  17. Motorola Edge 40 Pro
  18. Motorola Edge 30 Ultra
  19. Motorola Moto G Power 5G (2024)
  20. Motorola Moto G Stylus 5G (2024)
  21. Motorola Moto G 5G (2024)
  22. Motorola Moto G85
  23. Motorola Moto G75
  24. Motorola Moto G55
  25. Motorola Moto G45
  26. Motorola Moto G35
  27. Motorola Moto G34 5G
  28. ThinkPhone Motorola
  29. ThinkPhone 25

Из всех перечисленных моделей только одна уже может пользоваться новыми возможностями Android 15. Это Motorola Edge 50 Fusion, для которой действует бета-программа, позволяющая протестировать изменения в операционной системе до ее официального запуска через несколько месяцев.

#motorola #android 15
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