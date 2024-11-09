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Vlad_37
За три месяца AMD отвоевала у Intel почти 6 % рынка, что является историческим максимумом
Неудачи с процессорами Razor Lake не дают покоя компании Intel. И, похоже, новое поколение не станет хитом продаж.

Дела компании Intel во многих отношениях обстоят не лучшим образом. Даже в своем сегменте, процессорах для настольных ПК, она начинает стремительно терять позиции перед AMD. Не менее 5,7 % всего за три месяца.

Mercury Research опубликовала исследование продаж процессоров AMD в последнем квартале, как сообщает Tom's Hardware, кризис Intel распространяется и на настольные процессоры.

Проблемы у легендарной компании, производящей чипы, накапливаются, и уже поговаривают о возможном поглощении со стороны Qualcomm, Apple и даже Samsung.

В третьем квартале 2024 года компания AMD продемонстрировала высокие результаты. Она увеличила свои доходы примерно на 8,5 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 2 % превысила долю Intel на рынке мобильных процессоров.

Но самый впечатляющий показатель - на рынке настольных процессоров, то есть на рынке высококлассных игр и профессиональных устройств для видеоредакторов, графических дизайнеров и т. д.

Всего за три месяца AMD поднялась с 23 % до 28,7 % рынка настольных процессоров. Рост на 5,7 % всего за один квартал - впечатляющий показатель, абсолютный рекорд.

Всего за один год AMD увеличила рыночную долю Intel на 9,5 % - с 19,2 до 28,7 %. 

Intel по-прежнему доминирует с 71,3 % рынка, но два года назад у нее было 86,1 %. Такое падение очень беспокоит компанию.

Intel утверждает, что это падение связано с «корректировкой запасов клиентов», но аналитики считают, что большая часть вины лежит на ошибках и проблемах с производительностью процессоров Raptor Lake 13-го и 14-го поколения.

Процессоры нового поколения Intel Core Ultra 200S вряд ли смогут остановить продвижение AMD. Сама Intel признала, что они не улучшают производительность для геймеров по сравнению с предыдущим поколением, хотя потребляют и нагреваются гораздо меньше. Но это не является приоритетом для пользователей, которым нужна большая мощность.

Всего за три месяца AMD вернула себе 5,7 % рынка процессоров для настольных ПК. Если она сохранит этот темп, то обгонит Intel чуть больше чем через год. Сможет ли компания восстановиться до того, как станет слишком поздно?

#amd #intel
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