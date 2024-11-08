Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
8 смартфонов Samsung, для которых уже доступно ноябрьское обновление Android 2024 года
Обновление безопасности Android 2024, выпущенное в ноябре, уже появилось на некоторых смартфонах корейской компании.

В очередной раз Samsung опережает Google, когда речь заходит о выпуске новейшего патча безопасности для Android на текущий месяц. Хотя компания из Маунтин-Вью выпустила обновление Android от ноября 2024 года только вчера, южнокорейский гигант начал обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке, в начале этого месяца.

Ниже мы приводим список телефонов Samsung, которые уже обновлены патчем безопасности November 2024, и, как мы обычно делаем каждый месяц, мы будем обновлять эту информацию по мере того, как корейская компания будет выпускать последнее обновление безопасности Android для новых устройств в своем каталоге.

На сегодняшний день Samsung выпустила ноябрьское обновление Android 2024 только для восьми смартфонов в своем каталоге, хотя ожидается, что в ближайшие недели оно появится на многих других устройствах бренда. В частности, обновление уже доступно для двух последних поколений флагманов серии Galaxy S, а также для складных телефонов бренда, которые появились на рынке пару лет назад, в 2022 году.

Итак, ниже перечислены 8 телефонов Samsung, которые уже получили ноябрьское обновление безопасности в разных регионах мира:

  1. Samsung Galaxy S24
  2. Samsung Galaxy S24+
  3. Samsung Galaxy S24 Ultra
  4. Samsung Galaxy S23
  5. Samsung Galaxy S23+
  6. Samsung Galaxy S23 Ultra
  7. Samsung Galaxy Z Fold4
  8. Samsung Galaxy Z Flip4

Разумеется, новое обновление безопасности приносит всем этим телефонам Samsung обновление безопасности от ноября 2024 года, которое устраняет в общей сложности 52 уязвимости, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. 38 из них были обнаружены Google, 13 исправлены Samsung, а последнее обновление затрагивает смартфоны и смарт-часы Samsung, оснащенные следующими процессорами Exynos: Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920 и W930.

Кроме того, как обычно, новое обновление безопасности исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность работы этих 8 телефонов.

#samsung #android 2024
+
Написать комментарий (0)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно о масштабной операции армии РФ с участием Су-57 и уничтожением ПВО ВСУ
21
Ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе способствуют образованию новых облаков
1
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
1
На авиационной выставке в Китае концерн "Алмаз-Антей" представил ЗРК "Викинг"
3
Новые крылатые ракеты компании MBDA смогут обезвредить самые мощные системы ПВО в мире
+
Эксперт Дандыкин назвал сброшенную на ВСУ ФАБ-3000 мощнейшей бомбой-планером
+
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
12
Red Banner-16FE: Китай представил глубоко усовершенствованный ЗРК «Бук»
+
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
1
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
1
Зеленский приехал в Венгрию на политический саммит и нахамил принимающей стороне
4
Представлена беззеркальная камера Z50 II от Nikon
+
Spectator: Бывший член команды Зеленского допустил отказ от территорий из-за президентства Трампа
+
Pixel 9 Pro XL от компании Google вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов премиум-класса
+
Приложение Telegram Desktop вышло на Windows с ARM
+
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
2
В 2024 году по Северному морскому пути перевезено уже 3 млн тонн транзитных грузов
+
Китай готовится принять на вооружение самолет пятого поколения J-35
1
Глава Ростеха Чемезов: Су-57 способен противостоять ЗРК "Patriot"
2
Эксперт Даманцев предложил увеличить дальность ракеты Х-58УШКЭ для Су-57 и Су-75 до 330 км
+

Популярные статьи

Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
97
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
5
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
29
"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр
+
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
190
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
7
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок
8
Ключевая ставка 21%, рынок недвижимости, нулевая безработица — мнение об экономике России в 2025 г
11
ТОП-5 кулеров для процессора AMD Ryzen 5 5600
2

Сейчас обсуждают

Алексей Сорвачёв
22:37
Это прекрасно для нашей Страны вот только пож. Объясните как быть пешехода они и так летают игрушки не ставят в Москве их наказывают в других городах жуть
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
SlyBiBi
22:37
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
SlyBiBi
22:36
Бубля. Когда ж ты свой рекламный понос остановишь? Или у тебя развилось хроническое недержание? За рекламную копейку удавиться готов? И ты уже всех задрал своими статейками "ни о чём", причем всем дав...
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
ebatorуа
22:30
изделия30 совместно не делают.
В Китае впервые покажут двигатель второго этапа "Изделие 30" для истребителя Су-57
ニコライ レイヴン
22:30
Это как то отменяет спад продаж на фоне амд?
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Валерий Агапов
22:28
Похоже, что не в Китае, судя по "Изделие 30. " Может совместно?
В Китае впервые покажут двигатель второго этапа "Изделие 30" для истребителя Су-57
Gamandril
22:21
Да, наверное не стоит под микроскопом изучать сомнительные выхлопы левой пятки, или что там у авторов порой чешется.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Худрук
22:21
В Детройте пошли дела в верх настолько, что кто-то начал желать платить налоги в Американское сообщество, с продажи наркотиков местным безработным и бездомным?
Американский город Детройт скоро будет принимать платежи в криптовалюте для уплаты налогов
Валерий Агапов
22:21
Покупайте Акции АМД. (когда допустят)
AMD представила OLMo - свою первую полностью открытую большую языковую модель
Валерий Агапов
22:18
Хорошо, что нашли. Метро не надо строить.
Найден межзвездный туннель в локальном пузыре нашей солнечной системы благодаря созданной 3D-карте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем