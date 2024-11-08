Обновление безопасности Android 2024, выпущенное в ноябре, уже появилось на некоторых смартфонах корейской компании.

В очередной раз Samsung опережает Google, когда речь заходит о выпуске новейшего патча безопасности для Android на текущий месяц. Хотя компания из Маунтин-Вью выпустила обновление Android от ноября 2024 года только вчера, южнокорейский гигант начал обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке, в начале этого месяца.

Ниже мы приводим список телефонов Samsung, которые уже обновлены патчем безопасности November 2024, и, как мы обычно делаем каждый месяц, мы будем обновлять эту информацию по мере того, как корейская компания будет выпускать последнее обновление безопасности Android для новых устройств в своем каталоге.

На сегодняшний день Samsung выпустила ноябрьское обновление Android 2024 только для восьми смартфонов в своем каталоге, хотя ожидается, что в ближайшие недели оно появится на многих других устройствах бренда. В частности, обновление уже доступно для двух последних поколений флагманов серии Galaxy S, а также для складных телефонов бренда, которые появились на рынке пару лет назад, в 2022 году.

Итак, ниже перечислены 8 телефонов Samsung, которые уже получили ноябрьское обновление безопасности в разных регионах мира:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy Z Fold4 Samsung Galaxy Z Flip4

Разумеется, новое обновление безопасности приносит всем этим телефонам Samsung обновление безопасности от ноября 2024 года, которое устраняет в общей сложности 52 уязвимости, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. 38 из них были обнаружены Google, 13 исправлены Samsung, а последнее обновление затрагивает смартфоны и смарт-часы Samsung, оснащенные следующими процессорами Exynos: Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920 и W930.

Кроме того, как обычно, новое обновление безопасности исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность работы этих 8 телефонов.