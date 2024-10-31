Компания Xiaomi Time подтвердила, что в общей сложности 18 смартфонов Xiaomi получат обновление HyperOS 2.0 по всему миру в период с конца 2024 года по первый квартал 2025 года.

Представив пару дней назад новые Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, вчера китайский гигант анонсировал HyperOS 2.0, вторую версию своего обновленного пользовательского интерфейса для Android, который отличается большой плавностью, лучшей оптимизацией энергопотребления, интеграцией с экосистемой Apple и набором новых функций искусственного интеллекта под названием HyperAI, которые, к сожалению, не дойдут до устройств с более скромным аппаратным обеспечением.

Недавно специализированное издание Xiaomi Time опубликовало отчет, раскрывающий полный список телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые будут обновлены до HyperOS 2.0 в период с конца этого года по первый квартал 2025 года.

Согласно отчету, 18 смартфонов компании Xiaomi, которые получат обновление до HyperOS 2.0 на глобальном рынке в ближайшее время, следующие:

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13T Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi 13 Redmi 12 POCO F6 POCO F6 Pro POCO X6 Pro 5G

Таким образом, до апреля 2025 года все эти телефоны Xiaomi, Redmi и POCO получат глобальное обновление HyperOS 2.0, которое включает в себя несколько интересных новых функций, таких как улучшенный центр управления, позволяющий быстрее получать доступ к настройкам и опциям кастомизации, ряд функций искусственного интеллекта для камеры, благодаря которым вы сможете без труда снимать высококачественные фото и видео, а также улучшенная оптимизация батареи и системных ресурсов, что приводит к большей автономности смартфона.