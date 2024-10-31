Представив пару дней назад новые Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, вчера китайский гигант анонсировал HyperOS 2.0, вторую версию своего обновленного пользовательского интерфейса для Android, который отличается большой плавностью, лучшей оптимизацией энергопотребления, интеграцией с экосистемой Apple и набором новых функций искусственного интеллекта под названием HyperAI, которые, к сожалению, не дойдут до устройств с более скромным аппаратным обеспечением.
Недавно специализированное издание Xiaomi Time опубликовало отчет, раскрывающий полный список телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые будут обновлены до HyperOS 2.0 в период с конца этого года по первый квартал 2025 года.
Согласно отчету, 18 смартфонов компании Xiaomi, которые получат обновление до HyperOS 2.0 на глобальном рынке в ближайшее время, следующие:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi 13
- Redmi 12
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro 5G
Таким образом, до апреля 2025 года все эти телефоны Xiaomi, Redmi и POCO получат глобальное обновление HyperOS 2.0, которое включает в себя несколько интересных новых функций, таких как улучшенный центр управления, позволяющий быстрее получать доступ к настройкам и опциям кастомизации, ряд функций искусственного интеллекта для камеры, благодаря которым вы сможете без труда снимать высококачественные фото и видео, а также улучшенная оптимизация батареи и системных ресурсов, что приводит к большей автономности смартфона.