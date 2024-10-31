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Vlad_37
Социальные сети влияют на психическое здоровье молодых людей не в лучшую сторону
Новое исследование выявило основные проблемы.

Очень трудно сказать, что будет с социальными сетями в будущем. Некоторые эксперты считают, что все идет в обратном направлении. То есть, люди стали менее заинтересованы в том, чтобы делиться своей личной жизнью (или чем-то еще) с другими пользователями и уже не используют социальные сети с таким же энтузиазмом, как несколько лет назад. 

Другие идут еще дальше и считают, что социальные сети уже мертвы. Но нет никаких сомнений в том, что многие из этих платформ продолжают оставаться чрезвычайно важными и сегодня, особенно для молодых людей. И именно на них, в частности на их психическом здоровье, сосредоточились авторы нового исследования.

Попытки защитить подростков не новы. На самом деле, это происходит всегда. Когда речь идет о том, чтобы избегать определенных видов музыки, регулировать часы просмотра телевизора, цензурировать фильмы или устанавливать возрастные рейтинги и так далее. Действительно ли подросткам нужно быть такими осторожными - это интересная дискуссия, но теперь некоторые эксперты решили направить свои взгляды на социальные сети.

В частности, эксперты из Консультативного совета генерального хирурга США, которые не слишком оптимистично оценивают влияние, которое социальные сети могут оказывать на подростков. Хотя это уже не первый раз, но они однозначно утверждают, что много времени, проведенного в социальных сетях, не очень-то способствует душевному благополучию. 

Особенно тем, кто, согласно проведенной работе, проводит более трех часов в день, публикуя или просматривая чужие посты. Однако эксперты утверждают, что наиболее подвержены всевозможным проблемам с социальными сетями те молодые люди, у которых уже проблемы с психическим здоровьем.

Среди наиболее распространенных проблем, связанных с социальными сетями, эксперты придают особое значение кибербуллингу, который становится все более распространенным в таких местах, как школы и колледжи, а также распространенным инцидентам, связанным с психическим здоровьем, таким как депрессия, проблемы со сном или даже с питанием.

Авторы исследования также прямо обвиняют социальные сети в том, что источник их бед - алгоритмы, которые, по мнению создателей исследования, могут привести к тому, что подростки теряют представление о реальности, в результате чего случаи депрессии и тревоги становятся все более частыми.

Часто молодые люди воспринимают мир гораздо более красивым, совершенным и прекрасным, чем он есть на самом деле. Конечно, в докладе основное внимание уделяется социальным сетям, но, возможно, проблема лежит еще глубже, и есть элементы самого общества, которые можно улучшить.


#социальные сети #исследвание
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