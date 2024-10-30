Ситуация для Intel складывается довольно напряженная. Пока она находится в очень сложном положении, такие компании, как Samsung и Apple, по слухам, уже претендуют на ее покупку.

Похоже, что уже немало специалистов заявляют о возможном поглощении Intel компанией Apple. Если говорить об этом в контексте, то чиповый гигант Intel переживает не лучшие времена. В августе было уволено 15 000 сотрудников, возникли проблемы с выпуском новых процессоров, и компания находится в некотором замешательстве.

Эта ситуация заинтересовала несколько технологических компаний, включая Apple и даже Samsung.

Так почему же Apple хочет купить Intel? Ответ может заключаться в долгосрочной стратегии компании. Они постепенно отходят от внешних поставщиков, разрабатывая собственные чипы для iPhone и Mac. Покупка Intel стала бы еще одним шагом на этом пути, предоставив компании ценные патенты и большую независимость в производстве полупроводников.

Но, как уже говорилось выше, не только Купертино положило глаз на Intel, и Samsung хочет присоединиться к числу желающих. Корейская компания, испытывающая трудности со своими чипами Exynos, может рассматривать Intel как возможность догнать конкурента TSMC. Слияние или покупка может дать компании толчок, необходимый для сохранения конкурентоспособности.

Однако не стоит забывать, что ситуация осложняется еще и тем, что на рынок выходит Qualcomm, еще один технологический гигант, который, по слухам, заинтересован в Intel.

Несмотря на все это, важно помнить, что пока это все слухи и домыслы. Источники, такие как YouTube-канал «Закон Мура мертв», утверждают, что ничего нельзя сказать наверняка. Однако сам факт обсуждения таких возможностей заставляет задуматься.

Если одна из этих сделок произойдет, это, безусловно, будет означать большие перемены в индустрии. Это не только изменит конкурентную среду, но и может привести к проблемам с регулированием, особенно в США, где Intel считается стратегической компанией.