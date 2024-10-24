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Vlad_37
iOS 18.2 beta 1 уже доступна с интеграцией ChatGPT, Genmoji и другими функциями
Apple неожиданно выпустила первую бета-версию iOS 18.2 с некоторыми из самых важных новых функций Apple Intelligence

В сети появилась информация о том, что нового появилось в iOS 18.2 beta 1 для iPhone - крупном обновлении, которое включает в себя такие функции Apple Intelligence, как Image Playground, Genmoji, интеграцию Siri с ChatGPT и Visual Intelligence. Кроме того, в iOS были реализованы некоторые изменения, предписанные DMA.

Мы перечислим все новые функции iOS 18.2 beta 1, которые появились на iPhone, чтобы вы могли получить представление о том, что Apple приготовила для нас. Эта версия будет выпущена в декабре, в ней появятся некоторые из самых важных новых функций от Apple Intelligence и возможность менять нативные приложения по умолчанию или удалять их.

Сначала поговорим о функциях Apple Intelligence, хотя для жителей Евросоюза и Китая все еще действуют ограничения. Появилась функция Image Playground, позволяющая создавать изображения по описанию или на основе фотографии, которую вы предоставляете приложению. Здесь есть множество опций редактирования, которые помогут вам добиться того результата, который вам больше всего нравится.

С другой стороны, Genmoji также доступен. Genmoji является частью функции создания изображений и позволяет создавать эмодзи на основе предоставленных описаний. Эти эмодзи будут интегрированы в клавиатуру и смогут использоваться в других приложениях. Однако если у вас или у других людей нет бета-версии, они будут выглядеть как изображения, а не как эмодзи.

Интеграция Siri с ChatGPT также появилась. На все вопросы, на которые Siri не может ответить, вместо нее ответит ChatGPT. Вы можете использовать эту интеграцию без входа в свою учетную запись или войдя в приложение «Настройки». В разделе «Интеллект Apple» появился новый раздел для управления, где можно отключить вопрос, который Siri будет задавать вам каждый раз, когда ей понадобится использовать ChatGPT.

Интеграция ChatGPT на этом не заканчивается. Она также была включена в приложение «Заметки» и инструменты для письма. В этих инструментах появится новая опция «Сочинить с ChatGPT».

Наконец-то появилась функция Visual Intelligence, которая интегрирует ChatGPT в камеру iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Чтобы воспользоваться этой новой функцией, просто наведите камеру на объект и удерживайте кнопку захвата. Визуальный интеллект позволит вам сделать снимок и узнать, что это за объект, или найти соответствующие фотографии в Интернете. Он также будет интегрирован с нативными приложениями, такими как «Календарь», чтобы легко сохранять события.

В дополнение ко всем этим функциям Apple Intelligence в почтовое приложение также добавлена функция категоризации. Родное приложение будет интеллектуально распределять письма по различным разделам для лучшей организации.

С другой стороны, iOS 18.2 позволит удалять родные приложения, такие как App Store, Safari, «Камера», «Фото» и другие, в странах Европейского союза. Кроме того, в приложении «Настройки» появится новый раздел, где можно будет установить другие приложения по умолчанию вместо родных, например «Телефон», «Сообщения», «Камера» или «Пароли».

Наконец, теперь можно установить ограничение громкости в «Настройках», а в «Центре управления» появился новый элемент управления для добавления ярлыка для ввода текста в Siri. Этот новый элемент управления также можно настроить на экране блокировки или на кнопке действий.

#apple #ios 18.2
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