Компания Xiaomi подтвердила, что скоро представит свой новый телефон высшего класса, а также новый пользовательский интерфейс HyperOS 2.

Большинство брендов мобильных телефонов из Китая ждут последних месяцев года, чтобы представить свои самые важные новинки по многим причинам, одна из которых - возможность первыми представить самый мощный новый процессор Qualcomm.

Xiaomi не стала исключением. Во время презентации Qualcomm компания сообщила, что ее следующий телефон станет глобальным дебютом нового Snapdragon 8 Elite, который обещает побить рекорды производительности, а сегодня компания подтвердила, когда этот дебют состоится, и до него осталось всего несколько дней.

Компания Xiaomi объявила о большом мероприятии, которое состоится 29 октября, и уже представила главных героев: HyperOS 2 и Xiaomi 15. Таким образом, эта презентация будет вдвойне важной, ведь на ней будет представлен не только телефон, которому предстоит сразиться с iPhone 16 и грядущим Galaxy S25, но и новая система на базе Android 15.

Напомним, что Xiaomi прекратила разработку своего пользовательского интерфейса MIUI, чтобы сосредоточиться на собственной системе. Она по-прежнему основана на коде Android, но изменения позволили Xiaomi создать собственную платформу, которая работает как на мобильных устройствах, так и на устройствах «умного дома» и даже на автомобиле Xiaomi. Со второй версией HyperOS стоит ожидать еще одного шага в этом направлении, с собственной индивидуальностью в интерфейсе и новыми функциями, вероятно, основанными на искусственном интеллекте.

Xiaomi 15, тем временем, станет одной из самых важных презентаций смартфонов в этом году. Слоган мероприятия можно перевести как «увидеть каждый свет», и это может быть подсказкой, что фотография снова будет играть важную роль.

Xiaomi сотрудничает с Leica, но слухи говорят о том, что Xiaomi 15 перейдет на новый уровень сотрудничества. Основная камера на 50 Мп будет оптимизирована Leica для достижения наилучших результатов, особенно в ночное время. Также ожидается более активное использование искусственного интеллекта для улучшения фотографий и более крупные датчики в остальных камерах.

Как и в случае с прошлым поколением, между базовой моделью и Pro-версией ожидается не так много различий, помимо более крупного экрана. Процессор будет тот же Snapdragon 8 Elite, а отличаться они будут лишь некоторыми мелкими деталями, такими как другая перископическая камера или более емкий аккумулятор. Что касается дизайна, то ожидается, что это будет эволюция Xiaomi 14, судя по некоторым фотографиям, на которых «пойман» представитель Xiaomi, использующий новую модель.