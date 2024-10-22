Компания повременила с запуском ИИ-функций, чтобы устранить основные ошибки.

Компания Apple наконец-то подтвердила, что долгожданное обновление iOS 18.1 станет доступно 28 октября 2024 года. Это значит, что уже совсем скоро многие пользователи iPhone смогут насладиться новыми функциями, которые принесет с собой эта версия, конечно, при условии, что их телефон совместим с разработкой.

Речь идет о ставке компании из Купертино в мире виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта. Этот инструмент будет конкурировать с моделями других крупных технологических компаний, таких как Google, Gemini и Microsoft Copilot. Apple Intelligence будет работать как чат-бот, а также сможет упорядочивать вашу информацию, обобщать уведомления и даже писать тексты. Однако эта функция будет доступна не на всех моделях iPhone, поэтому прежде чем радоваться новой функции iOS 18.1, необходимо проверить, совместимо ли ваше устройство с ней (в основном, модели от iPhone 15 и выше смогут использовать все, что связано с ИИ от Apple).

Помимо включения Apple Intelligence, обновление включает в себя значительные улучшения Siri и появление инструмента для расшифровки звонков. Кроме того, в обновлении появилась функция iPhone Mirroring (которую можно было протестировать в версии Release Candidate этой итерации и которая теперь стала реальностью) - инструмент, позволяющий перетаскивать файлы между компьютером и iPhone гораздо более плавно, повышая производительность работы на разных устройствах.

Также в iOS 18.1 появился обновленный Центр управления, который значительно упростит управление возможностями подключения вашего устройства. Новые возможности подключения позволят вам быстро переключаться между сетями и настройками всего несколькими нажатиями. Нужно ли вам подключиться к сети Wi-Fi, включить Bluetooth или активировать авиарежим.

Что важно для пользователей AirPods Pro 2, в iOS 18.1 появился ряд новых функций, ориентированных на здоровье. В обновлении появится тест на слух, который оценит состояние вашего слуха и предложит персональные рекомендации. Также появится функция усиления звука, которая улучшит четкость звучания даже в шумной обстановке.

Для владельцев iPhone 15 Pro обновление открывает возможность съемки пространственных фотографий и видео - функция, использующая передовую систему камеры устройства для создания захватывающих визуальных эффектов.

Наконец, iOS 18.1 не только привносит новые функции, но и устраняет ряд ошибок, о которых пользователи сообщали еще в предыдущих версиях. Как уже говорилось выше, пользователи iPhone 16 будут рады узнать, что неожиданные перезагрузки, с которыми сталкивались некоторые из них, больше не будут проблемой. Другие мелкие проблемы, такие как ошибки с камерой или цифровыми клавишами, также были решены, обеспечивая более надежную работу в экосистеме операционной системы Apple.

В целом, очевидно, что iOS 18.1 обещает значительно повысить производительность и стабильность работы телефонов Apple, а также добавить ряд нововведений, которые изменят способ взаимодействия пользователей с iPhone.