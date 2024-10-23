Не устанавливайте обновление Windows 11 24H2, если вы ежедневно используете Word или Excel.

Обновление Windows 11 24H2 в той или иной степени сеет хаос на компьютерах тысяч пользователей. Выход этой версии вызвал ряд проблем, которым, похоже, не будет конца: мы уже видели, как у некоторых пользователей уменьшилась память. Теперь проблема, с которой сталкиваются пользователи, касается невозможности открыть офисные программы, такие как Word или Excel.

Жалобы на эту ситуацию сконцентрированы на официальном форуме поддержки Microsoft. Судя по сообщениям, проблема напрямую затрагивает организации и управляемые системы, доставляя неудобства очень узкому кругу пользователей.

Согласно информации, предоставленной Microsoft, проблема касается компьютеров, использующих платформу CrowdStrike Falcon в сочетании с функцией Enhanced Exploitation Visibility Prevention Policy, включенной в политике предотвращения на хосте. Другими словами, проблема касается компаний или очень специфических сред.

Однако если ваш компьютер является частью корпоративной сети и находится под наблюдением ИТ-отдела, вы, скорее всего, не сможете использовать Excel или Word, как раньше. С другой стороны, все пользователи обычных компьютеров, использующие версии Pro или Home, смогут работать с программами, как и раньше.

Масштабы ошибки пока не известны, как и то, является ли она ошибкой Microsoft или CrowdStrike. Это не первый случай, когда CrowdStrike ставит под удар бизнес-сектор, поэтому нам остается только ждать и смотреть, как будут развиваться события.

Что касается Microsoft, то они ясно понимают, что это неудобная ситуация для бизнеса, и сообщили, что решение уже готово.