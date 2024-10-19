OpenAI только что выпустила официальное приложение ChatGPT для Windows, захватив самую популярную операционную систему.

Компания OpenAI выпустила официальное приложение ChatGPT для Windows, облегчив доступ к этому мощному инструменту искусственного интеллекта с рабочего стола. Теперь пользователи могут взаимодействовать с ChatGPT без использования браузера, что обещает более плавный и упорядоченный опыт, аналогичный другим популярным программным приложениям в среде Windows.

Как сообщает TechCrunch, новая версия улучшает интеграцию ChatGPT с операционной системой, делая доступ к функциям искусственного интеллекта быстрее и проще. Приложение обладает всеми функциями разговорного режима, аналогичного тому, что OpenAI уже реализовал с человеческим голосом, расширяя тем самым возможности взаимодействия через голосовые или текстовые команды.

Появление этого официального приложения - важный шаг в эволюции ChatGPT. Теперь общение стало более прямым и удобным, отпала необходимость использовать браузер, что значительно повышает производительность. Пользователи могут воспользоваться более продвинутыми функциями чатбота, такими как режим DAN, который позволяет более гибко подходить к ответам модели.

Кроме того, OpenAI упростила использование ChatGPT на ПК и мобильных устройствах, сохранив интуитивно понятный интерфейс на всех платформах. Такой кроссплатформенный подход также открывает возможность использовать ChatGPT в качестве голосового помощника на мобильных устройствах, что становится все более актуальным в рабочей и личной среде.

Наконец, недавний редизайн настольного приложения ChatGPT направлен на дальнейшее улучшение пользовательского опыта, предлагая более чистый и доступный интерфейс для тех, кто полагается на этот ИИ в своей повседневной деятельности. Благодаря новому приложению для Windows, OpenAI продолжает укреплять свое присутствие в повседневной жизни миллионов пользователей, несмотря на мрачные прогнозы относительно его будущего.