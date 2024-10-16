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Vlad_37
POCO закрывает свои официальные сайты с 31 декабря 2024 года
POCO прощается со своими официальными сайтами. Суббренд Xiaomi только что объявил о закрытии сайта po.co.

POCO, популярный суббренд Xiaomi, объявил о закрытии своих официальных сайтов с 31 декабря 2024 года. Неожиданное заявление вызвало удивление среди последователей бренда, хотя закрытие официальных сайтов POCO не означает конец бренда. На самом деле, в заявлении, опубликованном компанией, мы можем узнать о планах на будущее.

Изменения затронут все, что связано с po.co, а именно страницы товаров, а также платформы продаж и обслуживания. POCO объяснила, что основная причина изменений - предоставление более качественного сервиса и расширение ассортимента продукции. Принимая это обязательство, компания четко понимает, что это значит для ее пользователей.

Поэтому в своем заявлении они выразились очень конкретно: все сайты под доменом www.po.co и приложение POCO Store будут перемещены. Куда переедут сайты POCO? Все продукты и услуги POCO теперь будут интегрированы в официальные сайты Xiaomi.

На сайтах под доменом www.mi.com и в приложении Mi Store будет размещен каталог товаров вместе с услугами POCO. Дата завершения всего процесса - 31 декабря 2024 года, хотя до этого срока будет предпринято несколько шагов.

В частности, стало известно, что все продажи через сайты POCO прекратятся 21 октября 2024 года. Это означает, что с этого дня на официальном сайте POCO больше нельзя будет приобрести устройство любого типа.

Что будет с купонами и баллами? POCO сообщила, что все активные купоны перестанут работать на время, необходимое для перехода, но затем будут перевыпущены с той же стоимостью, но должны быть использованы на страницах Xiaomi.

То же самое будет касаться и баллов POCO, которые полностью исчезнут, а затем будут перевыпущены на счета пользователей. Процесс не будет мгновенным, и, конечно, потребуется терпение, так как это довольно радикальное изменение, чтобы переместить всю информацию.

#xiaomi #poco
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