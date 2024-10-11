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Vlad_37
Мобильные телефоны Motorola, которые получат обновление до Android 15
Компания Motorola опубликовала список телефонов в своем каталоге, которые получат обновление до Android 15 в ближайшие недели и/или месяцы.

В прошлом месяце Google выпустила AOSP (Android Open Source Project) версию Android 15, что позволило остальным производителям смартфонов начать работу над установкой новой версии Android на свои лучшие телефоны. В связи с этим мы уже рассказывали о том, какие телефоны Xiaomi, Redmi, POCO и Samsung получат обновление до Android 15.

Американская компания Motorola объявила о том, какие телефоны бренда получат обновление до Android 15. Ниже мы приводим список смартфонов Motorola, которые получат обновление до последней версии Android.

Как сообщили ребята из YtechB несколько часов назад, компания Motorola недавно обновила таблицы продуктов своих смартфонов на официальном сайте, показав, какие из телефонов бренда получат обновление до Android 15.

Без лишних слов, вот полный список всех телефонов Motorola, которые получат обновление до Android 15 через OTA в ближайшие недели и/или месяцы:

  • motorola Edge+ 2023
  • motorola Edge 2024
  • motorola Edge 40 Pro
  • motorola Edge 50
  • motorola Edge 50 Fusion
  • motorola Edge 50 Neo
  • motorola Edge 50 Pro
  • motorola Edge 50 Ultra
  • motorola razr 40 / motorola Razr (2023)
  • motorola razr 40 Ultra / motorola Razr+ (2023)
  • motorola razr 50 / motorola Razr (2024)
  • motorola razr 50 Ultra / motorola Razr+ (2024)
  • moto G Power 5G (2024)
  • moto G 5G (2024)
  • moto G Stylus 5G (2024)
  • moto G34 5G
  • moto G35
  • moto G45
  • moto G55
  • moto G75
  • мото G85

Как видите, из этого списка выпали Moto Razr 2022, Edge 2023, Edge 40, Edge 40 Neo, Moto G54, Moto G54 Power, Moto G64 и Moto G84, о которых пока неизвестно, получат ли они обновление до Android 15 позже или останутся на Android 14.

#motorola #android 15
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