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Vlad_37
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
Точное количество затронутых устройств составляет 64.

Компания Qualcomm раскрыла информацию об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах, которая, как сообщается, недавно была использована для атаки на пользователей Android-устройств. Как сообщается, уязвимость затрагивает ряд продуктов Qualcomm, используемых в телефонах под управлением операционной системы Google, включая SoC среднего и высокого класса, а также модемы и модули подключения FastConnect.

Обнаруженная исследователями безопасности из группы анализа угроз Google и лаборатории безопасности Amnesty International, уязвимость, как сообщается, была направлена на конкретных людей, а не использовалась в массовой, широкомасштабной атаке. Однако пока мало что известно о злоумышленниках и жертвах, пострадавших от этой атаки.

Компания Qualcomm перечислила 64 затронутых чипсета, включая высококлассные SoC, такие как Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888+, а также процессоры среднего класса, такие как Snapdragon 660 и Snapdragon 680. Кроме того, под удар попали модули связи FastConnect 6700, 6800, 6900 и 7800, а также модем Snapdragon X55 5G.

Эти компоненты встречаются в смартфонах различных производителей, таких как Samsung, Motorola и OnePlus. Стоит отметить, что модем Snapdragon X55 5G также присутствует в линейке iPhone 12 от Apple. Однако пока неясно, нацелились ли хакеры на пользователей телефонов компании из Купертино или ограничились устройствами на базе Android.

Производитель отметил, что патч для решения этой проблемы уже был разослан производителям, и настоятельно рекомендовал установить обновление на затронутые устройства как можно скорее. Если в вашем устройстве есть один из затронутых компонентов, вы, скорее всего, получите обновление безопасности в ближайшее время.

Быстрая реакция Qualcomm на уязвимость демонстрирует ее приверженность безопасности своих пользователей и целостности своих продуктов. Компания тесно сотрудничает с производителями устройств, чтобы обеспечить эффективное и быстрое внедрение обновлений. Это очень важно в технологической среде, где угрозы постоянно развиваются, а злоумышленники стремятся использовать любые пробелы в безопасности.

#qualcomm #процессор
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Snapdragon 8 Gen 4 может выйти под названием Snapdragon 8 Extreme Edition
В нескольких десятках процессоров Qualcomm нашли уязвимость нулевого дня
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4pokalin
23:38
Зачем спешить, Курск отличный котел для утилизации хохликов, сами туда с техникой приходят и в землю ложатся.
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Hivi77
23:35
А вообще печаль, я из за вас в своë время себе сделал 9700про. А теперь вы тинейджерам мозги правите неправильно
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4pokalin
23:34
Очередные картинки, для распила миллиардов.
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
fynjy_2005
23:32
Так "исправили", что НТ отключили))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Hivi77
23:32
Даже будет удивительно, миша Андреев, или прихлебатели, могли себе вообще купить автомобили?
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
fynjy_2005
23:31
эт какой же интерерсной инфы7 какмень от десктопа сосет у камня для ноутов от АМД в ИИ? Или то ч то, имея не убитый 14900к в новом поколении ты получишь то же самое в производительности, а возможно да...
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
23:29
ну это почти ясно..и скорее всего на это и был расчет АМД изначально в 9000 серии
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
23:28
Проблема в том, что таких пруфов не будет.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
23:28
ну даже с учетом отсутвия проблем с технической частью, проблемы чтоль в программной как-то ушли?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
fynjy_2005
23:27
там даже разницы нет с 14900к...какой смысл менять?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
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