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Vlad_37
В последней бета-версии WhatsApp появляются AR-фильтры
Одна из самых интересных новых функций видеозвонков WhatsApp находится в приложении камеры самого устанавливаемого в мире приложения


В последней бета-версии WhatsApp для Android с номером версии 2.24.20.20.20 появилась функция, позволяющая добавлять эффекты и фильтры прямо из камеры, сообщает WaBetaInfo, как это происходит со многими новыми функциями, которые вскоре попадают в финальную версию, загружаемую из Google Play Store.

В интерфейсе камеры появилась новая кнопка фильтра, чтобы можно было ретушировать фотографии и видео простым нажатием. Как и в мобильной версии Google Meet, в WhatsApp теперь есть ряд эффектов и фильтров, которые можно применить, чтобы дать пользователю больше возможностей для творчества при съемке фото или видео.

Информации о фильтрах не так много, но некоторые из них помогают в те моменты, когда свет не подходит для фотографии или вы просто хотите скрыть какие-то недостатки на лице. Другие эффекты используются для того, чтобы размыть фон фотографии или изменить его на более интересный, чтобы сделать фото или видео более привлекательным.

#whatsapp #функция
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