Telegram, известный своей яростной защитой конфиденциальности, принял решение, которое может навсегда изменить его имидж: делиться данными пользователей с правительствами, которые их запрашивают. Эта мера, означающая радикальное изменение политики конфиденциальности, вызвала большой ажиотаж среди ее последователей.





Это решение было принято после нескольких недель неопределенности, последовавшей за арестом генерального директора Telegram во Франции на основании решения суда. Французские судебные органы обвинили Telegram в огромном недостатке модерации.

Теперь ситуация с безнаказанностью пользователей Telegram полностью изменится. По требованию правительства станет возможным узнать частную информацию пользователей, например их IP-адреса или номера телефонов. Однако только по решению суда и в случае, если эти пользователи были вовлечены в отправку или получение незаконного контента.

Информация поступила от Bloomberg, который перехватил слова Павла Дурова. Telegram всегда оставался в стороне, сотрудничество с правительствами было минимальным, и оправданием такого отношения была прежде всего конфиденциальность пользователей.

Логично, что такой подход не работает в глобальном сценарии, когда платформа используется как место встречи для незаконного поведения. Теперь компания будет предоставлять информацию правительствам по запросу, что кардинально меняет принцип работы Telegram.

Это не единственное изменение, которое будет интегрировано в Telegram. Создана команда людей, которым будет помогать искусственный интеллект, чтобы удалять или скрывать контент, считающийся незаконным. Это позволит более полно контролировать то, чем делятся в Telegram.

Остается только ждать и смотреть, как Павел Дуров справится с обвинениями, выдвинутыми против него Францией, а также с последствиями, которые повлечет за собой изменение приватности его приложения для обмена сообщениями. Похоже, это только начало изменений, грядущих в Telegram.