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Vlad_37
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
Ниже перечислены модели, представленные брендом

По мере продвижения Android 15 производители смартфонов также готовятся к выпуску крупных обновлений для своих пользовательских версий. Один из них - компания OPPO, которая работает над ColorOS 15, новой версией своей разработки, основанной на наработках Google. Мы показываем вам модели, которые гарантированно получат соответствующее обновление.

К счастью, азиатская компания указала день, когда она сделает свою кастомизацию Android 15 официальной - это 17 октября 2024 года. Осталось всего ничего, но стоит уточнить, что не все устройства получат ее одновременно, так как OPPO будет распространять ее постепенно, как обычно в мире смартфонов.

ColorOS 15 обещает стать крупным обновлением со значительными изменениями в дизайне и новыми функциями. В него также войдут многие нововведения, которые станут частью новой операционной системы Google, а также улучшения во всем, что касается искусственного интеллекта.

Надо сказать, что OPPO начала бета-тестирование Android 15 некоторое время назад на некоторых из своих самых важных устройств. К ним относятся Find N3 и Find X7. Если вы являетесь владельцем одного из этих устройств, вы можете зарегистрироваться в бета-программе и протестировать Android 15 до ее официального запуска.

Вот список телефонов от азиатского производителя, которые обязательно будут обновлены до новой версии Android:

  • Reno12, Reno12 Pro, Reno12F и Reno12F 4G
  • Reno11, Reno11F и Reno11 Pro
  • Reno10, Reno10 Pro и Reno10 Pro+
  • Reno9, Reno9 Pro и Reno9 Pro+
  • Reno8T и Reno8T 5G
  • K12, K12x, K11 и K11x
  • F27, F27 Pro+, F25 Pro и F23
  • A3, A3 4G, A3x, A3x 4G, A3 Pro, A1 Pro, A79 y A60

ColorOS 15 с Android 15 обещают стать актуальным обновлением для пользователей OPPO, ведь в него войдут новые функции, которые улучшат общее впечатление от работы с операционной системой. 

#oppo #android 15
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