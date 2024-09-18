Впервые с августа 2021 года Xiaomi заняла второе место на мировом рынке мобильных устройств

Xiaomi стала вторым самым продаваемым мобильным брендом в мире в августе этого года, согласно последнему отчету Counterpoint Research. Пекинская компания смогла обогнать Apple впервые с августа 2021 года благодаря росту продаж на 22% по сравнению с предыдущим годом.

В то время как продажи смартфонов Xiaomi оставались стабильными на протяжении всего августа, резкое падение продаж iPhone помогло пекинской компании закрепиться на втором месте на рынке. Второе место, которого компания не занимала с августа 2021 года, когда ей в последний раз удалось обогнать надкусанный яблочный бренд.

Аналитики считают, что ключевыми решениями, которые помогли Xiaomi достичь второго места, стали изменение стратегии выпуска продукции, сокращение количества запусков в каждом сегменте рынка и усиление маркетинговых действий. Кроме того, все более активный выход компании в премиум-сегмент с моделями серий MIX и Ultra также способствовал укреплению ее позиций.

Это, несомненно, отличная новость для компании, которая продолжает демонстрировать высокие результаты на протяжении всего 2024 года. Всего несколько недель назад, во время презентации финансовых данных за второй квартал этого года, стало ясно, что бизнес смартфонов компании развивается с каждым днем. Во втором квартале по всему миру было продано 42,2 миллиона смартфонов. Это на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С запуском новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro вполне вероятно, что Xiaomi временно вернется на третье место в сентябре этого года. Однако у китайской компании уже есть план, как попытаться продолжить рост и она включает в себя запуск двух новых флагманов со скорректированной ценой, которые появятся в конце сентября под названием Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Кроме того, все указывает на то, что они будут сопровождаться международной версией Xiaomi MIX Flip, первого телефона-раскладушки компании.