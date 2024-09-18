Упоминания позволят нам делиться статусами, в которых нас упомянули

WhatsApp позволит своим пользователям упоминать других пользователей в статусах. Таким образом, упомянутый человек сможет поделиться статусом, как своим собственным, аналогично тому, как это делает Instagram (признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена). Эта функция уже доступна некоторым бета-тестерам в Play Store на Android, и скоро она станет доступна всем пользователям.

Издание, которое раскрыло новую функцию, - WABetaInfo. По данным WABetaInfo, когда мы захотим поделиться статусом, в нижней строке, куда добавляется текст, появится знак «@». Нажав на знак, мы сможем упомянуть контакт.





Если мы выберем контакт, он получит сообщение в WhatsApp о том, что мы его упомянули. В дополнение к уведомлению они смогут поделиться статусом, как если бы это был их статус, чтобы их контакты могли его увидеть.

Упоминания являются приватными. Это значит, что пользователи, которые видят оригинальный статус или его общую версию, не смогут узнать, кто был упомянут и откуда взялся статус. Таким образом, можно поделиться им с кем-то еще, и ваши собеседники не будут знать, кто это.

Упомянутые пользователи всегда будут получать уведомления об упоминании. Независимо от настроек приватности, они всегда будут упомянуты, что позволит им всегда знать об этом.

Новая функция уже появилась в бета-версии WhatsApp 2.24.20.3, которая сейчас доступна бета-тестерам. Однако это не означает, что она доступна всем тестерам, так как многие до сих пор не могут воспользоваться этой функцией.

Когда она появится у обычных пользователей, неизвестно, но ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель. WhatsApp сначала представляет новые функции в своих бета-версиях, а когда проверяет, что они работают правильно, окончательно включает их в стандартную версию. Таким образом, для того, чтобы функция дошла до всех, она должна сначала без проблем работать в бета-версии, затем будет объявлено о ее появлении в стандартной версии и, наконец, она будет реализована в ней.