Имеются как мобильные телефоны, так и планшеты

Выход Android 15 был запланирован на октябрь, а это значит, что осталось всего несколько недель до его распространения на телефоны. К счастью, такие бренды, как Xiaomi, обычно не ждут официального запуска, чтобы начать работу над интеграцией последних обновлений ОС, и уже значительно продвинулись в своих разработках.

Представлен список устройств от азиатской компании, которые, с точки зрения времени пребывания на рынке и характеристик, более чем гарантированно получат соответствующую прошивку с Android 15.

Хотя Xiaomi пока не раскрывает точную дату выхода HyperOS 2.0, скорее всего, это произойдет в октябре этого года. Google, в свою очередь, уже выпустила исходный код Android 15 на Android Open Source Project (AOSP), это означает, что операционная система полностью разработана, но еще не доступна широкой публике.

Это первоначальный список устройств, которые получат обновление Android 15, из тех, что азиатская компания уже представила на рынке:





Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO M6 Pro 5G

Эти устройства под брендами Xiaomi, Redmi и Poco гарантированно получат обновление Android 15, как только оно будет готово. Однако это не окончательный список, поэтому обновление могут получить и другие устройства. Ниже перечислены эти устройства:

Xiaomi

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi 14C

Redmi 13R

POCO



POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO X6 Neo

POCO M6

POCO C65

POCO C51

Все вышеуказанные мобильные устройство китайского производителя получат новую версию операционной системы Android 15, с обновленным дизайном и новейшими функциями.