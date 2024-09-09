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Vlad_37
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
Имеются как мобильные телефоны, так и планшеты

Выход Android 15 был запланирован на октябрь, а это значит, что осталось всего несколько недель до его распространения на телефоны. К счастью, такие бренды, как Xiaomi, обычно не ждут официального запуска, чтобы начать работу над интеграцией последних обновлений ОС, и уже значительно продвинулись в своих разработках.

Представлен список устройств от азиатской компании, которые, с точки зрения времени пребывания на рынке и характеристик, более чем гарантированно получат соответствующую прошивку с Android 15.

Хотя Xiaomi пока не раскрывает точную дату выхода HyperOS 2.0, скорее всего, это произойдет в октябре этого года. Google, в свою очередь, уже выпустила исходный код Android 15 на Android Open Source Project (AOSP), это означает, что операционная система полностью разработана, но еще не доступна широкой публике.

Это первоначальный список устройств, которые получат обновление Android 15, из тех, что азиатская компания уже представила на рынке:


  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 12
  • POCO M6 Pro 5G

Эти устройства под брендами Xiaomi, Redmi и Poco гарантированно получат обновление Android 15, как только оно будет готово. Однако это не окончательный список, поэтому обновление могут получить и другие устройства. Ниже перечислены эти устройства:

Xiaomi

  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

  • Redmi Note 13R
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 13R

POCO

  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO X6 Neo
  • POCO M6
  • POCO C65
  • POCO C51

Все вышеуказанные мобильные устройство китайского производителя получат новую версию операционной системы Android 15, с обновленным дизайном и новейшими функциями.

#xiaomi #android 15
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