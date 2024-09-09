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Vlad_37
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
One UI 6.1.1 полностью меняет работу с копированием и вставкой на телефонах Samsung

Компания Samsung выпустила обновление One UI 6.1.1, которое содержит ряд новых функций, направленных на улучшение взаимодействия с пользователем. Что известно о One UI 6.1.1, так это то, что в нем появился новый файловый менеджер. Этот инструмент подвергся редизайну как с эстетической, так и с функциональной точки зрения, причем последний аспект является наиболее важным для его использования.

Об изменениях в файловом менеджере стало известно от SamMobile. То, что Samsung сделала со своим файловым проводником, - это то, о чем пользователи просили на протяжении последних нескольких лет: внедрить быструю опцию для перемещения, копирования и вставки файлов.

Быстрая опция означает, что при перемещении или копировании и вставке файла появляется новое окно, в котором можно увидеть различные папки в хранилище устройства. До сих пор перемещение, копирование и вставка любого типа элементов были утомительными.

Изменения в файловом менеджере кардинальны и полезны. При выборе функции перемещения или копирования и вставки открывается новая вкладка. Здесь вы сможете получить доступ к папкам, составляющим хранилище устройства.

Благодаря такому прямому и, главное, быстрому доступу пользователи могут легко перемещать или копировать и вставлять файлы. Больше не нужно проходить несколько шагов, чтобы изменить местоположение файла на устройстве Samsung.

Конечно, новая вкладка открывает доступ не только к внутреннему хранилищу устройства. Пользователи также смогут получить доступ к внешнему хранилищу и даже к облачным хранилищам различных сервисов, которые могут быть интегрированы в файловый менеджер Samsung.

Хотя ожидается, что это новое изменение будет широко доступно на всех устройствах, поддерживающих One UI 6.1.1, сообщается, что пока только некоторые телефоны будут иметь это изменение дизайна.

Список этих устройств включает в себя следующие смартфоны:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 Plus
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6

Нам еще предстоит узнать, появится ли эта функция на остальных устройствах, хотя ожидается, что она появится по мере интеграции обновления One UI 6.1.1 в течение следующих нескольких недель.

#samsung #one ui 6.1.1
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