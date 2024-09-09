Без предупреждения Google выпустила новую версию Android Auto, но получить ее несложно, если знать, что делать

Новый месяц, новая версия Android Auto. Это приложение, без сомнения, обновляется быстрее всех приложений Google, выпуская новые версии каждые несколько недель. Теперь настала очередь Android Auto 12.8, которую можно обновить и загрузить, чтобы насладиться последними улучшениями.

Темпы выпуска новых версий показывают, насколько важен Android Auto для будущих планов компании. Неудивительно, что Android Auto побуждает водителей к использованию сенсорных экранов и укрепляет роль Google в автомобильной промышленности.

В будущих версиях Android Auto позволит использовать больше приложений внутри автомобиля, хотя некоторые из них будут ограничены для использования, когда автомобиль припаркован по соображениям безопасности. Кроме того, уже появилась информация об изменениях в голосовом помощнике Android Auto. В скором времени Android Auto будет использовать Gemini Live для голосовых команд - версию генеративного ИИ, готового к голосовой помощи в автомобиле. Наконец, Google также готовит к запуску приложение для радио Android Auto, которое позволит находить станции прямо с сенсорного экрана.

Android Auto 12.8 закладывает основу для этих и других будущих релизов. Под этим мы подразумеваем, что мы не найдем большой разницы между Android Auto 12.8 и предыдущей версией. Первые водители, которые смогли протестировать ее, не сообщили о каких-либо серьезных изменениях. И как обычно, Google нарушает свои собственные правила в отношении Android Auto и не указывает, что нового появилось в этой версии.

Уже несколько лет Google предпочитает активировать новые функции на сервере, а не выпускать их с каждым новым обновлением приложения. Но это не значит, что не стоит обновляться до Android Auto 12.8, если у вас уже установлена более старая версия. Последняя версия все равно необходима, чтобы при подключении к Интернету система могла использовать новые функции, как только они станут доступны.

Чтобы установить Android Auto 12.8, есть два варианта. Можно зайти в Google Play и проверить наличие обновлений, однако есть вероятность, что оно не будет найдено, поскольку обновления рассылаются всем постепенно.

Другой вариант - скачать и установить Android Auto 12.8 непосредственно со страницы загрузки apk-пакета. В этом случае мобильный телефон должен быть настроен на установку из сторонних источников. На таких сайтах, как APKMirror, уже есть Android Auto 12.8.