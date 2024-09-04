Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Компания Google подтвердила публикацию исходного кода Android 15 на AOSP
Android 15 официально объявлен, что нового и когда он появится на мобильных телефонах

Google подтвердила публикацию исходного кода Android 15 на AOSP (Android Open Source Project), что является важным шагом для запуска операционной системы для всех мобильных телефонов, планшетов и других систем. Android - это система с открытым исходным кодом, и поэтому после публикации кода на AOSP любой разработчик может использовать его в своем проекте.

Это означает, что с этого момента мы начнем получать релизы Android 15. Все зависит от того, какие модификации и фирменные функции (например, приложения или изменения пользовательского интерфейса) захочет внести каждый производитель. Например, Pixel, как ожидается, получит Android 15 не раньше середины октября, поскольку Google еще предстоит внедрить изменения, уникальные для своих телефонов, включая фирменные функции. 

Аналогично, Samsung может запустить One UI 7 уже сейчас, но это, скорее всего, произойдет через несколько недель. То же самое касается и остальных брендов, у каждого из которых свои планы по поддержке Android 15. Наконец, этот релиз важен для создателей пользовательских прошивок. Первые версии на базе Android 15 должны появиться уже через несколько дней.

Большинство новых функций в Android 15 сосредоточено на стабильности и производительности системы, но это не значит, что в ней не будет интересных новых возможностей.

Например, Android 15 обещает улучшить работу камеры в условиях недостаточной освещенности, а также новую настройку громкости, которая будет зависеть от устройства и окружающих звуковых условий. Аналогично, улучшена регулировка яркости экрана, особенно при смешивании SDR и HDR-контента.

Одна из функций, которая, вероятно, будет очень желанной, - «Личное пространство». Это раздел, который остается скрытым и доступ к которому возможен только при условии идентификации (например, с помощью отпечатка пальца). В этом разделе можно будет хранить приложения, чтобы они не были доступны людям, взявшим в руки ваш телефон. Приложения для Android теперь можно «архивировать» - этот процесс уменьшает их размер и позволяет освободить место в памяти. Также будут приняты улучшенные меры безопасности, чтобы предотвратить запуск несанкционированных приложений.

Пользователям планшетов и телефонов-раскладушек есть чему порадоваться, ведь Android 15 наконец-то позволит сохранять любимые комбинации приложений в режиме разделенного экрана, что позволит всегда открывать одни и те же приложения в одном и том же положении. Еще одно приятное дополнение - возможность оставить панель задач всегда закрепленной внизу.

Одна из старейших традиций Android - называть каждую новую версию в честь десерта, например, Android 8 Oreo или Android 9 Pie. Начиная с Android 10, это название перестало быть общедоступным, но традиция не была забыта, просто теперь оно используется только внутри компании.

Android 15 получила внутреннее название «Ванильное мороженое», и с выходом этой версии в штаб-квартире Google появилась новая статуя Бота, талисмана Android, сидящего на скамейке. Эту статую и надпись на скамейке могут видеть только сотрудники Google, в отличие от других статуй, которые были установлены в публичной части кампуса.

#google #android 15
+
Написать комментарий (0)
Google объявляет о новых функциях, которые появятся на устройствах Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
16
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
В России построят новое горнодобывающее предприятие на более чем 1000 рабочих мест
+
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
1
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Технология OLED все еще более популярна чем Micro-LED
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
6
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
6
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
34
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
21
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
8
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
12
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
23:30
6060 буду ждать, 5000 серию пропускаю! https://www.youtube.com/watch?v=UPuJ8lXi8PQ
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Chingizid
23:29
А почему этот хенерал не говорит по чьей вине произошел прорыв хохлов и кто дал взять в плен сотни срочников солдат?
ВСУ пытаются найти слабые места для дестабилизации ситуации в Курщине
Chingizid
23:28
А толк от этого удара, он мешает хохлам дальше захватывать территории России в Курской области?
The New York Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал деморализующим для ВСУ
Андрей Кузнецов
23:21
Вроде бы у Буревестника высота полета небольшая с огибанием рельефа и тд, то есть его обнаружить крайне проблематично, когда он может подлететь с любой стороны по непредсказуемой траектории. Получаетс...
Reuters: Под Вологдой идёт развёртывание ракет "Буревестник" с ядерным двигателем
Сергей Банцевич
23:14
Откуда такие познания в английском? Раптор - это хищник. А лайтинг - скорее фонарик, осветитель. Откуда взялись преступник с уголовником, их так на сленге там называют?
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
ultrafx
23:09
Новостник почему-то решил умолчать, что в пс5 про будет блок трассировки лучей от будущей рдна4, которая по заявлениям все тех же инсайдеров в 3-4 раза быстрее, чем на рдна3.
PlayStation 5 Pro может разочаровать ряд геймеров достаточно умеренной производительностью
ultrafx
23:06
Речь про терафлопсы. Но инсайдеры также упоминают о том, что в пс5 про будет блок трассировки от будущего рдна4, который в 3-4 раза быстрее, чем на рдна3
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
ultrafx
23:04
Было, вот тест видеокарт на консольных настройках и результат пс5 заметно выше, чем на 6700
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
polkten
22:50
Тоже не понятно, за что деньги просят. Local LLM справится с задачей лучше, плюс можно стилистику крутить куда хошь
Mozilla выпустила Firefox 130 с улучшениями для переводчика и новым разделом настроек «Лаборатория»
Святослав Базалиев
22:36
Так модеры бесплатно моды делают. Причем тут капитализм?
Несколько конфигураций процессоров Intel Panther Lake нашли в коде загрузчика Coreboot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем