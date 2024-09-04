Android 15 официально объявлен, что нового и когда он появится на мобильных телефонах

Google подтвердила публикацию исходного кода Android 15 на AOSP (Android Open Source Project), что является важным шагом для запуска операционной системы для всех мобильных телефонов, планшетов и других систем. Android - это система с открытым исходным кодом, и поэтому после публикации кода на AOSP любой разработчик может использовать его в своем проекте.

Это означает, что с этого момента мы начнем получать релизы Android 15. Все зависит от того, какие модификации и фирменные функции (например, приложения или изменения пользовательского интерфейса) захочет внести каждый производитель. Например, Pixel, как ожидается, получит Android 15 не раньше середины октября, поскольку Google еще предстоит внедрить изменения, уникальные для своих телефонов, включая фирменные функции.

Аналогично, Samsung может запустить One UI 7 уже сейчас, но это, скорее всего, произойдет через несколько недель. То же самое касается и остальных брендов, у каждого из которых свои планы по поддержке Android 15. Наконец, этот релиз важен для создателей пользовательских прошивок. Первые версии на базе Android 15 должны появиться уже через несколько дней.

Большинство новых функций в Android 15 сосредоточено на стабильности и производительности системы, но это не значит, что в ней не будет интересных новых возможностей.

Например, Android 15 обещает улучшить работу камеры в условиях недостаточной освещенности, а также новую настройку громкости, которая будет зависеть от устройства и окружающих звуковых условий. Аналогично, улучшена регулировка яркости экрана, особенно при смешивании SDR и HDR-контента.

Одна из функций, которая, вероятно, будет очень желанной, - «Личное пространство». Это раздел, который остается скрытым и доступ к которому возможен только при условии идентификации (например, с помощью отпечатка пальца). В этом разделе можно будет хранить приложения, чтобы они не были доступны людям, взявшим в руки ваш телефон. Приложения для Android теперь можно «архивировать» - этот процесс уменьшает их размер и позволяет освободить место в памяти. Также будут приняты улучшенные меры безопасности, чтобы предотвратить запуск несанкционированных приложений.

Пользователям планшетов и телефонов-раскладушек есть чему порадоваться, ведь Android 15 наконец-то позволит сохранять любимые комбинации приложений в режиме разделенного экрана, что позволит всегда открывать одни и те же приложения в одном и том же положении. Еще одно приятное дополнение - возможность оставить панель задач всегда закрепленной внизу.

Одна из старейших традиций Android - называть каждую новую версию в честь десерта, например, Android 8 Oreo или Android 9 Pie. Начиная с Android 10, это название перестало быть общедоступным, но традиция не была забыта, просто теперь оно используется только внутри компании.

Android 15 получила внутреннее название «Ванильное мороженое», и с выходом этой версии в штаб-квартире Google появилась новая статуя Бота, талисмана Android, сидящего на скамейке. Эту статую и надпись на скамейке могут видеть только сотрудники Google, в отличие от других статуй, которые были установлены в публичной части кампуса.