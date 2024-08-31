Процессор появится в результате сотрудничества с Unisoc и будет производиться компанией TSMC

Для Xiaomi наступают новые времена. До сих пор китайская компания полагалась на собственный креативный дизайн и компоненты собственной разработки для всех своих продуктов за пределами рынка мобильных телефонов. Теперь, похоже, все изменится, если принять во внимание информацию, поступившую от SAMMobile.

По данным СМИ, Xiaomi якобы начинает готовить новый процессор, который поставит его в один ряд со всегда спорным Exynos от Samsung или новейшим Tensor от Google, который сейчас находится в четвертом поколении. Нельзя оставить без внимания и процессор Kirin от HUAWEI.

По данным СМИ, в июне прошлого года появилось сообщение о том, что Unisoc и Xiaomi объединяют усилия для разработки 4-нм чипсета. Судя по всему, это сотрудничество приносит первые плоды, и первый совместный процессор Xiaomi и Unisoc должен быть аналогичен по мощности 3-летнему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Что касается возможных сроков запуска, то ожидается, что чип будет показан публике в первой половине 2025 года.

Впрочем, это будет не первая попытка Xiaomi выпустить собственный процессор. В 2017 году она уже выпускала SoC, известный как Surge S1, который использовался в Xiaomi Mi 5c. До сих пор мы не слышали никаких новостей о том, что китайский производитель планирует продолжать двигаться по этому пути. За прошедшие с тех пор 7 лет компания более или менее придерживалась решений Qualcomm и MediaTek, оставив процессоры Unisoc для более дешевых моделей.

И, будем честны, репутация у Unisoc не самая лучшая. Например, Nubia Music - телефон, который пытался привлечь молодых пользователей и имел в основе процессор Unisoc. Конечно, это было очень ограниченное и недорогое устройство, но, несмотря на это, его энергоэффективность просто ужасна.

Если жалобы пользователей на все, что выходит из Samsung Foundry, уже достаточно известны и высоки в плане автономности, то с процессором, наполовину основанным на Unisoc, они могут полностью затмить чипсет. Правда, TSMC в конечном итоге будет производить литографию и воплощать эти процессоры в жизнь, что вселяет надежду. Однако это еще предстоит увидеть.