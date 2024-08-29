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Vlad_37
Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения во Франции и не разрешили покинуть страну
Французская прокуратура предъявила официальные обвинения Павлу Дурову, а также расследует факты, не связанные с Telegram, в рамках отдельного дела

В минувшее воскресенье стало известно об аресте Павла Дурова во Франции. Генеральный директор Telegram, известный как обычный технологический магнат, совершил частное безостановочное путешествие в Париж, где стало известно, что над его головой висит ордер на арест как гражданина Франции. Этот ордер на арест полностью является делом Франции и Европейский союз не имеет к нему никакого отношения. Как сообщает Público, Евросоюз вообще открестился от ареста Дурова.

Однако на этот раз нас беспокоит тот факт, что, согласно публикации в престижной газете LeMonde, Дурову (или Дю Рове, как указано в его французском паспорте) предъявлено официальное обвинение, и он не может покинуть Францию. В итоге официальное обвинение заняло немного больше времени, чем ожидалось (предполагалось, что оно будет предъявлено в воскресенье), но, похоже, первая глава этой мыльной оперы завершена.

Давайте вспомним. На протяжении всей своей истории в качестве одного из лидеров современных технологий Дуров всегда выступал за неприкосновенность частной жизни и свободу пользователей своих платформ. С момента появления Telegram Павел Дуров никогда не сотрудничал с властями, раскрывая информацию о собственных пользователях, всегда находясь под защитой конфиденциальности и свободы.

Именно поэтому французские власти обвиняют генерального директора Telegram в отказе сотрудничать с ними в делах о терроризме, отмывании денег и т.д. Его адвокат, Давид-Оливье Камински, называет эти обвинения «абсурдными», ссылаясь на то, что его клиент не причастен ни к одному из преступлений, которые могли быть совершены с помощью (или благодаря) приложения.

В свою очередь, президент Эммануэль Макрон в понедельник решительно подчеркнул, что арест Павла Дурова не был политически мотивированным. Глава французского государства обратился к X, чтобы сказать, что его страна «глубоко привержена» свободе выражения мнений, отметив при этом, что «свободы поддерживаются в рамках правового поля, в социальных сетях и в реальной жизни, чтобы защитить граждан и уважать их основные права».

После ареста Дурова Telegram выпустил заявление, в котором говорится, что платформа соблюдает законы ЕС, а ее модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Однако, как мы уже говорили, этот юридический вопрос полностью французский и никак не зависит от ЕС.

#telegram #павел дуров
Источник: lavanguardia.com
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Дело Дурова: Вышел под залог и ему запрещено покидать Францию
WSJ: Франция годами слала повестки руководству Telegram, а последнее оставляло их без внимания
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